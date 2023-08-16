Biden yine alay konusu oldu

Biden, "Ordu helikopterleri Büyük Ada'da yangın söndürme çabalarına yardım etti, çünkü hala Büyük Ada'da bazı yangınlar var, televizyonda sürekli gördüğünüz adada değil" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Hawaii'deki yangınların en fazla zarar verdiği Maui Adası'nın ismini unutunca sosyal medyada dalga konusu oldu. Biden, "Ordu helikopterleri Büyük Ada'da yangın söndürme çabalarına yardım etti, çünkü hala Büyük Ada'da bazı yangınlar var, televizyonda sürekli gördüğünüz adada değil" ifadelerini kullandı.

"En ölümcül yangın oranı"

ABD Başkanı Joe Biden, Wisconsin'in Milwaukee kentinde ekonomi politikaları hakkında konuştu. Biden, konuşmasına, tutumuyla ilgili eleştirilerin yöneltildiği Hawaii'deki yangınlarla mücadele çabalarıyla başladı. Biden, yangınların ABD'deki "bir asırdan uzun süredir gerçekleşen en ölümcül orman yangını" olduğunu belirterek, neden olduğu hasara ve ölümlerin çok olmasına işaret etti.

"Eşim Jill ile mümkün olan en kısa sürede Hawaii'ye gideceğiz." diyen Biden, eyalet valisiyle bu konuyu görüştüklerini söyledi. Biden Hawaii'ye gitmek istediğini belirtti ancak devam eden arama kurtarma çalışmalarını da kesintiye uğramamasından emin olmak istediği mesajını verdi.

Biden, Maui adası'nın ismini unuttu

ABD Başkanı Biden, konuşması sırasında yangınların merkezi konumundaki Maui Adası'nın ismini unuttu. Yangınların Maui değil Büyük Ada'da olduğunu söyleyen Biden, "Ordu helikopterleri Büyük Ada'da yangın söndürme çabalarına yardım etti, çünkü hala Büyük Ada'da bazı yangınlar var, televizyonda sürekli gördüğünüz adada değil" dedi.

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Hayatını kaybedenlerin sayısı 106'ya çıktı

Öte yandan ABD'nin Hawaii eyaletindeki orman yangınlarında yaşamını yitirenlerin sayısı 106'ya çıktı. Maui bölge yönetimi yetkilileri, yangınlardan etkilenen alanın yüzde 32'sinde arama çalışmalarının bittiğini belirterek hayatını kaybedenlerle ilgili detayları kamuoyuyla paylaştı. Yetkililer, Büyük Ada ve Maui Adası'nda devam eden ve tarihi Lahaina kasabasını kül eden orman yangınları nedeniyle ölenlerin sayısının 106'ya yükseldiğini aktarırken Maui'de kimlik tespit çalışmalarına başladıklarını açıkladı.