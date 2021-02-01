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Dünya Biden seçim kazandıran vaadinin üstüne yattı... Oy verenler "dolandırıldık" deyip isyan etti
Dünya

Biden seçim kazandıran vaadinin üstüne yattı... Oy verenler "dolandırıldık" deyip isyan etti

Seçimlerde Joe Biden'a oy veren ABD'liler yönetimin vadettiği 2.000 dolarlık yardım çekini vermeyeceğini duyurmasının ardından duruma isyan ederek pişman olduklarını açıkladılar.

Yeniakit Publisher
2021-02-01 12:07:00 -
Biden seçim kazandıran vaadinin üstüne yattı... Oy verenler "dolandırıldık" deyip isyan etti

ABD'de Demokratlar, kasım ayındaki seçim öncesi pandemi süreci ve bozulan mali durum nedeniyle Amerikalılara 2 biner dolar yardım dağıtılacağını vadetti. Seçimlerin kazanılması ve Biden'ın başkanlık koltuğuna oturmasının ardından, Demokrat Parti bu yardımın yapılamayacağını duyurdu.

Cumartesi günü yapılan açıklamada, Amerikalıların 2.000 dolar yerine 1.400 dolarlık koronavirüs yardım çeki alacakları belirtildi.

"Dolandırıldık"

Sosyal medyada Biden'a oy verdiğini söyleyen kullanıcılar, Demokrat Parti'nin açıklamasına tepki gösterdi.

Bir kullanıcı, "Biden bize 2 biner dolar yardım sözü verdi. Kapı kapı geziyoruz, kimse bir şey vermiyor" şeklinde tepki gösterirken, bir diğeri, "Sizi kullandıklarını fark etmek korkunç bir duygu" dedi.

Biden'ın sıkı destekçisi olduğunu ve oy verdiğini iddia eden bir kullanıcı, 'Bize aptal gibi davrandınız. Bir daha Demokratlara asla oy vermeyeceğim.' dedi.

Diğer Amerikalılar ise Biden'a oy verenlerle dalga geçti...

"Yalan söylemekten nefret ediyor olsanız da, Biden bunu yapıyor ve size yalan söyledi. Tebrikler, dolandırıldınız."

Trump 2 bin dolar göndermek istedi kongre engel oldu

Demokrat Parti, eski Başkan Donald Trump tarafından daha önce verilen 600 dolarlık çeklerin bir “peşinat” olduğunu iddia ederek, 1.400 dolarla bunun tamamlanacağını iddia etti. Trump'ın kendisi Amerikalılara 2.000 dolarlık çek göndermek istemişti, ancak bu hareket Kongre tarafından engellendi.

star.com.tr

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Yorumlar

barbaros

ekremden tiyo almış at yalanı kap oyu
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yucel

Bana istanbul da birini hatırlatıyor ama :D
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