  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Biden, Savunma Bakanlığına emekli Orgeneral Lloyd Austin'i getirecek
Aktüel

Biden, Savunma Bakanlığına emekli Orgeneral Lloyd Austin'i getirecek

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden: - "Austin, 150 bin Amerikan askerini (Irak'tan) savaş alanından eve getirmede çok önemli bir rol oynadı"

Yeniakit Publisher
2020-12-09 00:58:03 -
Biden, Savunma Bakanlığına emekli Orgeneral Lloyd Austin'i getirecek

NEW YORK (AA) - ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, Savunma Bakanlığına eski Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı emekli Orgeneral Lloyd Austin'i aday göstereceğini açıkladı.

Biden, Atlantic dergisinde, Savunma Bakanlığı görevine neden Austin'i seçtiğini açıklayan bir makale kaleme aldı.

ABD'nin şu an karşı karşıya olduğu zorluklar karşısında "deneyimli" bir lidere ihtiyaç duyduğunu belirten Biden, Austin'in Irak'taki "150 bin Amerikan askerinin savaş alanından eve getirilmesinde çok önemli bir rol oynadığını" ifade etti.

Austin'in devlet adamı olarak onurlu bir şekilde ABD'yi temsil ettiğini aktaran Biden, "Bugün Lloyd Austin'den ABD için bir kez daha bir görev üstlenmesini ve bu sefer ABD Savunma Bakanı olmasını istiyorum. Austin'in olağanüstü bir iş çıkaracağını biliyorum." ifadesini kullandı.

Biden, Austin'in ABD ordusunda 40 yıldan fazla görev yaptığını belirtti.

- Austin, Senato'da onaylanırsa Savunma Bakanlığına getirilecek ilk siyahi olacak

Austin, ABD'de muharip bir komutanlığa komutanlık yapan ilk siyahi olarak biliniyor ve Senato'da onaylanması durumunda Savunma Bakanlığı görevine gelecek ilk siyahi isim olacak.

Görüş olarak daha apolitik bir çizgisi bulunan Austin, 2016'da emekli olduktan sonra Raytheon savunma şirketinde yönetim kurulunda görev aldı.

ABD'de yasa gereği bir kişi askerlik mesleğinden ayrıldıktan sonra 7 yıla kadar Savunma Bakanlığında herhangi üst düzey sivil göreve atanamıyor.

2016'da emekli olduğu için Austin'in bu yasal duruma karşı kongrenin 2017'de ABD Başkanı Donald Trump tarafından aday gösterilen Jim Mattis'e verdiği gibi muafiyet vermesi gerekiyor.

Birçok kongre üyesinin Austin'e bu bağlamda bir muafiyet vermek istemediği de iddia ediliyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Raporun detayları ortaya çıktı! PKK'lı teröristleri Karabağ'a Yunan uçakları taşıdı
Gündem

Raporun detayları ortaya çıktı! PKK'lı teröristleri Karabağ'a Yunan uçakları taşıdı

Ermenistan işgali altında bulunan Dağlık Karabağ topraklarını destansı bir mücadeleyle kurtaran kardeş ülke Azerbaycan, Birleşmiş Milletler'..
Erdoğan ve Aliyev'den tarihi imza
Gündem

Erdoğan ve Aliyev'den tarihi imza

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Ilham Aliyev, ortak basın toplantısı düzenledi.
Altını olan vatandaşlar dikkat: Eğer bu olursa...
Ekonomi

Altını olan vatandaşlar dikkat: Eğer bu olursa...

Yatırımcılar son aylarda yaşanan hareketliliğin ardından altın fiyatları konusunda son dakika gelişmelerini takip ederek, "Altın fiyatları i..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay