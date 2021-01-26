Biden ile görüşen Putin kritik anlaşmayı Duma'ya sundu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nın (New START) uzatılması kararını Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’ya sundu.

Rusya ile ABD arasında görüşmeleri devam eden Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nın (New START) uzatılması konusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den yeni adım geldi. Putin tarafından Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’ya sunulan öneriye göre New START anlaşmasının 5 yıl süreyle 5 Şubat 2026 tarihine kadar uzatılması öngörülüyor.

5 Şubat 2011 tarihinde imzalanan ve önümüzdeki 5 Şubat'ta sonlanacak olan anlaşmanın uzatılması yönünde Putin ile ABD Başkanı Joe Biden karşılıklı olarak olumlu görüş bildirmişlerdi.

Biden-Putin arasındaki ilk telefon görüşmesinde de ele alındı

Kremlin ve Beyaz Saray tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamalarda, iki liderin New START anlaşmasını ele aldığı aktarılmıştı.

Öte yandan New START, ABD ve Rusya arasında yürürlükte olan son nükleer anlaşma özelliğini taşıyor.