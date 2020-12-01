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Aktüel Biden, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü
Aktüel

Biden, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü

Görüşmede, ABD ve BM arasında Kovid-19 salgınıyla mücadele, iklim değişikliği insani yardımlar, sürdürülebilir kalkınma, barış ve güvenliğin sağlanması ve krizlerin çözümü gibi acil küresel sorunlar için güçlü ortaklığın gerekliliği ele alındı

Yeniakit Publisher
2020-12-01 01:55:04 -
Biden, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü.

Joe Biden'ın ekibinden yapılan açıklamaya göre, Biden, seçim zaferi nedeniyle kendisini tebrik eden Guterres'e teşekkür etti.

Biden ve Guterres, ABD ve BM arasında yen tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, iklim değişikliği, insani yardımlar, sürdürülebilir kalkınma, barış ve güvenliğin sağlanması ve krizlerin çözümü gibi acil küresel sorunlar için güçlü ortaklığın gerekliliğini görüştü.

Joe Biden ayrıca, Etiyopya'da artan çatışmalardan ve sivillere etkisinden duyduğu endişeyi de dile getirdi.


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