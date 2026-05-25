Bıçak fiyatları cep yakıyor! Vatandaş yeni bıçak almak yerine eskisini biletmek için kuyruğa girdi!

Cem Kaya
Bıçak fiyatları cep yakıyor! Vatandaş yeni bıçak almak yerine eskisini biletmek için kuyruğa girdi!

Müslüman aleminin büyük bir heyecanla beklediği mübarek Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, kurban ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar hazırlıklara hız verdi. Hem boğazlama hem de doğrama işlemlerinde kullanacakları bıçakların keskin olmasını isteyen vatandaşlar, Arife günü yoğunluğuna kalmamak için şimdiden usta bilemecilerin kapısını çalmaya başladı.

Kurban Bayramı 27 Mayıs Çarşamba günü tüm Müslüman âlemi tarafından kutlanacak. Kurbanlıklarını İslami usule göre kesecek vatandaşlar, hem boğazlama hem de doğrama yapacakları bıçakları şimdiden biletmeye getiriyor. Son güne işlerini bırakmak istemeyen vatandaşlar, bıçak ustalarının başında sıra beklerken; ortalama bin TL civarında olan sıfır bıçaklar ise pek rağbet görmüyor.

"Bıçak bileme işlerimiz çok güzel"

Arife gününde işlerin zirve yapmasını beklediklerini dile getiren bileme ustası Cevdet Güneş, "İşlerimiz çok güzel. Allah bereket versin. Bıçak bileme işlerimiz çok yoğun. Asıl Arife günü bıçak bilemek için sıra bulunmaz. Yarın daha kalabalık olur. Kurbanda bileme taşı ile bilenen bıçak daha iyi oluyor. Şu anda iyi bir sıfır bıçak ortalama bin TL’ye satılıyor. Onun için eski bıçakları bilemeyi tercih edenler oluyor. Bileme işlemi, bıçağına göre 60-70 TL arasında değişiyor" dedi.

"Vatandaşlar bin TL bıçağa vermek yerine eski bıçaklarını biletiyor"

Bıçak satıcısı Erolcan Hazır ise vatandaşların sıfır bıçak almak yerine eski bıçaklarını biletmeyi tercih ettiğini ifade ederek, "Bıçak satışları bu yıl hava şartlarından dolayı durgun. Demirciler Yokuşu’nda 100 dükkân varsa hepsinin önünde de bıçak satılıyor. Biz kaliteli bıçak satmaya özen gösteriyoruz. Doğrama bıçakları ortalama 250 TL’den başlayıp bin 500 TL’ye kadar çıkıyor. En çok 750 ile bin 200 TL arasındaki bıçaklar rağbet görüyor. Bıçak haricinde koruma poşetleri, yere serme naylonları, buzdolabı poşetleri, yıkmatik, el kantarı ve ip de ilgi görüyor. Bıçak satışında asıl yoğunluğun yarın olmasını umuyoruz. Bilmeyenler ve ilk defa kurban kesecekler yeni bıçak almayı tercih ediyor. Ustalar ise elindeki bıçağı bilemeyi tercih ediyor. Ağırlık ise bilemeyi seçenlerden oluşuyor. Ekonomik olarak bir bıçağa bin TL ve üstü para vermek vatandaşı yoruyor. 50-100 TL arası bıçak biletebiliyorlar" diye konuştu.

Öte yandan, bıçakların yanı sıra bu bayram öncesinde satır bin 200 TL ile 3 bin TL arasında, naylon 100-200 TL arasında, poşet tane başı 20 TL, ip 100 TL, bileme taşı 100 TL, el tartısı 150 TL, çengel 125 TL ve caraskal da 2 bin 500 TL’den satışa sunuluyor.

AK Partili belediye hizmette öncü! Kurban Bayramı'nda ücretsiz ulaşım
AK Partili belediye hizmette öncü! Kurban Bayramı'nda ücretsiz ulaşım

Gündem

AK Partili belediye hizmette öncü! Kurban Bayramı'nda ücretsiz ulaşım

Dolandırıcıların kurbanı oldu Sahte MHRS randevu linkine 20 bin kaptırdı
Dolandırıcıların kurbanı oldu Sahte MHRS randevu linkine 20 bin kaptırdı

Yerel

Dolandırıcıların kurbanı oldu Sahte MHRS randevu linkine 20 bin kaptırdı

Kurban pazarının şampiyonu! 1 ton 200 kiloluk 'Çakır' 525 bin liradan alıcılarını bekliyor
Kurban pazarının şampiyonu! 1 ton 200 kiloluk ‘Çakır’ 525 bin liradan alıcılarını bekliyor

Gündem

Kurban pazarının şampiyonu! 1 ton 200 kiloluk ‘Çakır’ 525 bin liradan alıcılarını bekliyor

Uzmanlar merak edilen soruyu yanıtladı! Kurban eti nasıl muhafaza edilir?
Uzmanlar merak edilen soruyu yanıtladı! Kurban eti nasıl muhafaza edilir?

Gündem

Uzmanlar merak edilen soruyu yanıtladı! Kurban eti nasıl muhafaza edilir?

