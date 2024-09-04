Bezmialem’den sağlık alanında yeni hamle!

Sağlıkta iki asırlık birikimiyle öne çıkan Bezmialem Vakıf Üniversitesi bünyesindeki Dragos Hastanesi’nde bölgedeki en kapsamlı ve en büyük Robotlu Fizik Tedavi Merkezi 6 Eylül saat 9.00’da açılıyor.

Nörolojik hastalıklarda (Felç, Parkinson, Beyin tümörleri, Multiple skleroz, Omurilik yaralanması vb.) en son teknolojileri kullanarak kişiye özel planlanmış nörorehabilitasyon programları ile alanında ülkemizin en önemli merkezlerinden biri olup uluslararası hasta kabulüne başlamıştır.

Merkezde uygulanan tedavi yöntemleri

Spinal Dekompresyon Sistemi: Omurga ve disk sağlığını desteklemek amacıyla kullanılan gelişmiş bir dekompresyon sistemi. Ağrılı bel ve boyun dejeneratif disk hastalıklarının tedavisinde kullanılıyor.

SVF/ PRP: Kişinin kendisinden elde edilen ve özel yöntemlerle aktifleştirilen rejeneratif hücre ve ürünlerinin cerrahi olmayan teknikle uygulanarak hasarlı dokuların iyileştirilmesinde kullanılmasıdır. Ortopedik sorunların çözümünde kullanılıyor.

Robotlu Fizik Tedavi: Gelişmiş robot teknolojileri ile nörolojik iyileşmeyi arttırarak yürüme fonksiyonunun yeniden kazanmasını ve geliştirmesini sağlıyor.

Epidural Enjeksiyon: Nokta atış tedavisi olarak da bilinen bel ve boyun fıtığına bağlı dirençli ağrılarda sinir köklerine scopi eşliğinde uygulanan enjeksiyon tedavisidir.

Kök Hücre Tedavisi: Vücuttaki tüm hücrelere dönüşme kabiliyeti olan kök hücrelerin özel yöntemlerle elde edilerek hasar veya hastalık olan bölgeye uygulanması yöntemidir. Tam donanımlı hastane koşullarında ve alanında uzman bir ekiple uygulanması çok önemlidir.

Kişiye Özel Fizik Tedavi: Klasik fizik tedavi uygulamalarından farklı olarak birçok gelişmiş cihaz teknolojisi ve alanında uzman ekibi ile kişiye özel odaklanmış tedavi programlarıdır.

Ozon, Glutatyon ve İV Rejeneratif Tedaviler: Vücudun yenilenme kapasitesini artıran ve çok çeşitli sağlık sorunlarının tedavisinde destek olabilen damar yoluyla uygulanan tedavilerdir.

Epidural stimulasyon/Ağrı Pili: Cildin altına yerleştirilen omurilik stimulatörün kontrol ettiği elektrik aktivitesi ile ağrının hissedilmesini engellemesi ve sinir hücrelerini yeniden düzenleyerek tedavi edici değişimi sağlaması işlemidir.