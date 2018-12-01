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Bez bebek nasıl yapılır?

Evde bez bebek nasıl yapılır? Bez bebek yaparken hangi malzemeleri kullanmak gerekir?

01 Aralık 2018 Cumartesi 14:23
Bez bebek nasıl yapılır?

İşte sizlere bez bebek yapımı için malzemeler...

MALZEMELER:

Bebeğin ten rengini oluşturacak bir kumaş

Bebeğin kıyafetleri için isteğinize göre farklı renkli kumaşlar

Saçları yapmak için sarı ya da kahverengi yün ip

Dikiş iğnesi

Sağlam bir dikiş ipi

Gözleri oluşturmak için iki adet düğme

Bir miktar elyaf

NASIL YAPILIR?

Bebeği yapmak için ilk önce bir kalıp oluşturmanız gerekecek. Bunun için bebeğin başı, kolları, bacakları ve gövdesi için ayrı ayrı kalıplar çıkarın.

Daha sonra bezi kalıpların üzerine koyarak kesin. Tüm kalıpları çıkardıktan sonra her parçayı ayrı ayrı dikin ve içine elyaf doldurun.

Bebeğin kollarını, bacaklarını, başını ve gövdesini birbirine sıkıca dikin.

Yün kullanarak saçlarını baş bölgesine dikin.

Bebeğin elbisesini dilediğiniz gibi şekil vererek dikebilirsiniz.

Son aşamada düğme ve yün ile bebeğin göz ve ağız kısmını yapın.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 14:23
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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