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Beytüşşebap'ta, hasta kadın için askeri helikopter havalandı

Şırnak'ın Kovankaya köyünde yaşayan rahatsızlanan yaşlı kadın, Şırnak 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı tarafından gönderilen Sikorsky tipi helikopterle hastaneye yetiştirildi.

12 Ocak 2019 Cumartesi 17:28
Beytüşşebap'ta, hasta kadın için askeri helikopter havalandı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde rahatsızlanan Şimuni Diril (64), kar yağışı nedeniyle köy yolu kapanınca, bölgeye sevk edilen askeri helikopterle alınarak, hastaneye kaldırıldı.

Beytüşşebap ilçesine bağlı Kovankaya köyünde yaşayan Şimuni Diril, bugün evinde rahatsızlandı. Yakınları sağlık ekiplerine haber verdi. Köy yolu kar yağışı nedeniyle kapalı olunca Şırnak 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'ndan helikopter talebinde bulunuldu. Bunun üzerine Diril'i almak için 2 Sikorsky tipi helikopter havalandı. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma komando özel harekat timi ve beraberindeki sağlık personelini taşıyan helikopterler, köye iniş yaptı. Helikoptere alınan Şimuni Diril, Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 17:28
  1. Şırnak
  2. Beytüşşebap
  3. Şimuni Diril
  4. Hasta yaşlı kadın
  5. helikopterle hastaneye götürüldü

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