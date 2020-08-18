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Aktüel Beyrut'taki patlamada hasar gören askeri gemi Türkiye'de onarılacak
Aktüel

Beyrut'taki patlamada hasar gören askeri gemi Türkiye'de onarılacak

Yeniakit Publisher
2020-08-18 23:47:08 -
Beyrut'taki patlamada hasar gören askeri gemi Türkiye'de onarılacak

BEYRUT (AA) - Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen şiddetli patlamada hasar gören askeri gemi Türkiye'de tamir edilecek.

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl ve Türkiye’nin Beyrut Askeri Ateşesi Albay Bayram Büyan, 4 Ağustos'ta Beyrut Limanı'nda 2 bin 750 ton amonyum nitratın infilak etmesiyle meydana gelen şiddetli patlamada hasar gören Bangladeş'e ait askeri gemiyi ziyaret etti.

Büyükelçi Çakıl, ziyaretin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler Geçici Gücü (UNIFIL) bünyesinde görevli Bangladeş donanmasına ait askeri geminin Türkiye'de onarılacağını söyledi.

Korvet tipi askeri gemideki hasarın tamiri için Türkiye ve Bangladeşli ilgili makamların anlaşmaya vardığını aktaran Çakıl, söz konusu geminin önümüzdeki günlerde tamir için Türkiye'ye gideceğini kaydetti.

- Beyrut Limanı'ndaki patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır Beyrut Limanı'ndaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Patlamada yaklaşık 180 kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı ve 30-40 kişinin kayıp olduğu açıklanmıştı.

Lübnan resmi makamları, patlamaya saldırıdan ziyade "ihmalin yol açtığını" değerlendirmiş, bunun üzerine Lübnan sokağında sorumluların cezalandırılmasını talep eden protestolar yaşanmıştı.

Protestolar sonucunda, Lübnan Başbakanı Hassan Diyab hükümeti 10 Ağustos'ta istifa etmişti.

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