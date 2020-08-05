  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Beyrut'taki patlama amatör kameramanı böyle yuttu

Beyrut'ta 100 kişinin hayatını kaybettiği patlama anını görüntüleyen amatör bir kameraman, olay yerinden oldukça uzakta bulunmasına rağmen patlamanın basıncının etkisiyle yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-05 13:20:00 - 2020-08-05 13:29:09

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta limana yakın bölgede meydana gelen patlamada onlarca kişi hayatını kaybederken 4 bini aşkının kişinin de yaralandığı bildirildi. Atom bombasını andıran patlama anını görüntülemeye çalışan amatör bir kameramanın ise oldukça uzak bir mesafede bulunmasına rağmen basıncın etkisiyle hayatını kaybetti.

Sosyal medyada gündeme gelen videoda patlama anını yaklaşık yarım kilometreden çekmeye çalışan bir kişinin patlamanın etkisiyle savrularak düştüğü görüldü. Dehşet anlarını yaşayan amatör kameramanın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Polo
Satılık 2011 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı