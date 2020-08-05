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Aktüel

Beyrut Limanı'ndaki patlamada ölü sayısı 113'e yükseldi

Sağlık Bakanı Hamad Hasan: - "Beyrut Limanı'nda dün meydana gelen patlamada ölü sayısı 113'e yükseldi, ayrıca yaklaşık 4 bin yaralı ve enkaz altında onlarca da kayıp var"

Yeniakit Publisher
2020-08-05 18:24:10 -
Beyrut Limanı'ndaki patlamada ölü sayısı 113'e yükseldi

BEYRUT (AA) - Lübnan'daki Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamada ölü sayısı 113'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Hamad Hasan, yaptığı basın açıklamasında, "Beyrut Limanı'nda dün meydana gelen patlamada ölü sayısı 113'e yükseldi, ayrıca yaklaşık 4 bin yaralı ve enkaz altında onlarca da kayıp var." bilgisini paylaştı.

Yaralıları hızlı bir şekilde tedavi etmek için sahra hastanelerini hizmete sokma konusunda anlaştıklarını kaydeden Hasan, Bakanlığın söz konusu hastanelerin yerleştirileceği alanların belirlenmesini talep ettiğini ve ordunun yönetimine güvendiklerini belirtti.

Ortak bağış yönetimine karşı olmadıklarını ancak ülkelerin yardım olarak sundukları sahra hastanelerin teslim alınmasının Bakanlığın yetkisi dahilinde olduğuna işaret eden Bakan Hasan, yardımların havalimanından Sağlık Bakanlığı'na ordunun gözetimi altında yönlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Lübnan Kızılhaçı, başkent Beyrut'ta dün meydana gelen patlamada ölü sayısının 100'e, yaralı sayısının 4 bine yükseldiğini duyurmuştu.

Lübnan'daki Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlama nedeniyle Yüksek Savunma Konseyi, başkent Beyrut'u "felaket bölgesi" ilan etmişti.



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