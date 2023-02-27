Beyoğlu'ndan Kahramanmaraş'a sürdürülebilir yardım organizasyonu

Erdoğan Gül

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaraları sarmak için başlatılan yardım seferberliği aralıksız devam ediyor. Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin ardından bölgede yardım faaliyetlerini sürdüren kamu kurumlarından bir tanesi de Beyoğlu Belediyesi oldu. Beyoğlu Afet Koordinasyon Merkezi’nin yanı sıra Kahramanmaraş merkezde kurulan Beyoğlu Afet Yardım Merkezi sayesinde toplanan yardımlar düzenli ve sorunsuz bir şekilde depremzedelere ulaştırılıyor. AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmaları bizzat takip eden Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, 120 kişilik ekibiyle depremzedelere yardım elini uzatmaya devam ediyor.

HER GÜN 15 BİN DEPREMZEDEYE SICAK YEMEK

Kahramanmaraş Dulkadiroğlunda kurulan Beyoğlu Afet Yardım Merkezi depremzedelerin yaralarını sarmaya devam ediyor. Merkezde her gün 15 bin kişiye sıcak yemeğin verildiği büyük bir aşevi ve günlük 10 bin ekmeğin pişirildiği modern bir fırın kuruldu. Çadırda yaklaşık 400 kişinin aynı anda yemek yiyebileceği modern bir yemek salonu yer alıyor. Ayrıca belediyeye ait üç adet mobil aşevi ile de çevredeki barınma alanlarına yemek dağıtımı yapılıyor. Beyoğlu Afet Koordinasyon Merkezi’nde toplanan yaklaşık 100 tırlık yardım malzemesi de bölgeye ulaştırıldı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

DEPREMZEDELER İÇİN SOSYAL MARKET KURULDU

Beyoğlu’nda 13 yıldır ihtiyaç sahiplerine hizmet veren Sosyal Market modeli Kahramanmaraş’a taşındı. Beyoğlu Belediyesi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde Kahramanmaraş’ta kurduğu Sosyal Market çadırını depremzedelerin hizmetine sundu.Gıdadan temizliğe, giyimden kişisel bakım ürünlerine kadar birçok ürünün yer aldığı Sosyal Market depremzedelere ihtiyaç duyduğu ürünlere kolayca ulaşma imkanı sunuyor.

ENDÜSTRİYEL ÇAMAŞIRHANE VE ÖZEL DUŞ ALANLARI

Yardım çalışmaları kapsamında Kahramanmaraş merkezde yardım merkezine dönüştürülen eski spor salonunun duş kabinleri onarılarak özellikle kadın ve çocukların kullanımına sunuldu. Sıcak su hatlarının da bağlandığı duş alanlarında sabun, şampuan, temiz havlu ve temiz kıyafetler başta olmak üzere her türlü temizlik ve hijyen malzemesi bulunuyor. Alanda ayrıca depremzedeler için kurulan endüstriyel çamaşır yıkama merkezi de; onlarca yıkama ve kurutma makinesi ile depremzedelere hizmet veriyor.

MOBİL OYUN PARKURU DEPREMZEDE ÇOCUKLARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRÜYOR

Beyoğlu Belediyesi, Kahramanmaraş merkezde depremzede çocuklar için taşınabilir mobil oyun parkuru oluşturdu. İçinde oyun grupları, mini golf sahası, futbol alanının olduğu oyun parkuru; okul bahçeleri çadır kentler ve konteynır kentlerin çevresine olmak üzere her gün farklı bir noktada çocuklar ile buluşuyor. Parkurda oyun oynamaya gelen çocuklara patlamış mısır ve pamuk şekeri de ikram ediliyor.

DEPREMZEDELER İÇİN 200 KONTEYNER EV KURULUYOR

Beyoğlu Belediyesi, Kahramanmaraş’ta depremzedelerin barınma ihtiyacının karşılanmasına destek olmak amacıyla da 200 adet konteyner ev kurmak için çalışmalara başladı. İlk etapta bölgeye ulaştırılan 60 konteynerin kurulumu yapıldı. Sevkiyat sürecinde olan 140 konteynerin kurulumu da bir hafta içerisinde tamamlanmış olacak. 200 konteyner evde 1200 kişiyi ağırlayacak.

İHTİYACA GÖRE ÇÖZÜM ÜRETİLEREK YARALAR SARILIYOR

Beyoğlu Belediyesi Kahramanmaraş merkezde temizlik çalışmalarına da destek veriyor. 2 çöp kamyonu, iki yıkama tankeri ve 10 kişilik temizlik personeli, bölge belediyelerle işbirliği içerisinde çalışmalarını sürdürüyor. Bir hayvan ambulansı ve veteriner hekimler depremlerden etkilenen küçük ve büyük baş hayvanların tedavisini yapıyor. Ayrıca hayvanlara mama ve taşınma hizmeti veriliyor. Bölgeye gönderilen yardımların ilçe ve köylere de ulaşması için 8 araç ve 2 motosikletten oluşan acil yardım ekibi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.