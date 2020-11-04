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Aktüel Beyoğlu'nda yokuş inen kamyon binaya çarptı
Aktüel

Beyoğlu'nda yokuş inen kamyon binaya çarptı

Yeniakit Publisher
2020-11-04 01:43:10 -
Beyoğlu'nda yokuş inen kamyon binaya çarptı

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda çöp kamyonu, yokuş inerken 3 katlı binaya çarptı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet K. yönetimindeki 34 DG 6021 plakalı belediyeye ait çöp kamyonu, Kaptan Paşa Mahallesi Kasımpaşa Zincirlikuyu Caddesi’nde çöp topladığı sırada yokuş inerken henüz belirlenemeyen bir nedenle 3 katlı evin girişine çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kamyon sürücüsünün yara almadan atlattığı kaza nedeniyle binada hasar oluştu, doğalgaz borusunun kırılması üzerine sızıntı meydana geldi.

İGDAŞ ekiplerinin doğalgaz hattını kesmesinin ardından kamyon, iş makinesi yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Binada yaşayanlar tahliye edildi, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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