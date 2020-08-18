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Aktüel Beyoğlu'nda silahlı kavga: 1 yaralı
Aktüel

Beyoğlu'nda silahlı kavga: 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-08-18 23:17:02 -
Beyoğlu'nda silahlı kavga: 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda Karaköy Sahil'de 4 kişi arasında çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı.

Haliç Metro Köprüsü çıkışındaki sahilde oturan 4 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Silahlı kavgaya dönen olayda bir kişi kasığından yaralandı.

Saldırgan silahı çimlere atarak Galata'ya doğru kaçmaya başladı.

İhbar verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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