Beyoğlu’nda kargocudan şok hareket

Beyoğlu’nda paket teslim eden bir kargocunun girdiği apartmanın girişine idrarını yaptığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüleri gören apartman sakinleri adeta şok yaşadı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Beyoğlu’nda Kulaksız Mahallesi’ndeki bir apartmanda yaşandı. Bir paket teslim etmek için binaya gelen görevli, iddiaya göre paketi teslim ettikten sonra apartmanın girişine idrarını yaptı. Bina sakinlerinin duvarda ıslaklığı görmesinin üzerine güvenlik kameralarına bakıldı, yaşananlar da ortaya çıktı. Güvenlik kameraları incelendiğinde kargo görevlisinin binaya idrarını yaptığı görülürken apartman sakinlerinin kargo görevlisinden şikayetçi olduğu öğrenildi.