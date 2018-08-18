Beyoğlu’nda kadınlar arasında kavga çıktı: 2 kişi yaralandı

Olay; saat 09.30 sıralarında Beyoğlu Mis Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; Arap oldukları öne sürülen iki kadın turist grup arasında henüz belirlenemeyen nedenden dolayı kavga çıktı. Kavgaya turistlerin yanlarında bulunan erkeklerin de dahil olması üzerine kavga büyüdü. Kavga esnasında başına cam şişeyle darbe alan 30’lu yaşlarında bir erkek turist başından yaralanırken, bir kadın da elinden hafif şekilde yaralandı. Kanlar içerisinde kalan erkek turiste ilk müdahaleyi olay yerine gelen polis ekipleri yaptı. Yaralı turist daha sonra olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından ambulansla çevredeki bir hastaneye kaldırıldı. Polisin kavgayla ilgili incelemeleri devam ediyor.