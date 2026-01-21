  • İSTANBUL
Gündem Beyoğlu’nda esrarengiz ölüm: İngiliz profesör evde ölü bulundu
Gündem

Beyoğlu’nda esrarengiz ölüm: İngiliz profesör evde ölü bulundu

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Beyoğlu’nda esrarengiz ölüm: İngiliz profesör evde ölü bulundu

Beyoğlu’nda bir süredir evsiz olan ve barmen arkadaşının evinde kalan İngiliz John Paul Goss (45), sabah saatlerinde evde ölü bulunurken, Goss’un ülkesinde profesör olduğu bilgisi dikkat çekti.

Olay, 19 Ocak Pazartesi günü saat 12.45 sıralarında Kalyoncu Kulluğu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 4 yıl önce ülkeye giren John Paul Goss, kısa bir süre önce cep telefonunu ve pasaportunu çaldırdı. Evsiz kalan Goss, Taksim’de bir eğlence mekanında tanıştığı barmen arkadaşı Civan Necmi G.’nin (27) evinde yaklaşık 1 ay önce kalmaya başladı.

Goss, olay günü gece saatlerinde Civan Necmi G. ile birlikte alkol aldı. Ardından odasına geçen Civan Necmi G., öğle saatlerinde Goss’un kaldığı odadaki koltukta yatar halde hareketsiz halde olduğunu gördü.

KOLUNDA KEMER, EVDE ŞIRINGA BULUNDU

Civan Necmi G., sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde Goss’un hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine eve giren polis ekipleri, John Paul Goss’un kolunda kemer bağlı olduğunu gördü.

Evde yapılan incelemede ise uyuşturucu madde enjekte malzemeleri, kaşık ve yanında da şırınga bulundu. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Goss’un cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Savcılık şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlattı.

 

GECE ALKOL ALDI SABAH ÖLÜ BULUNDU

Olayla ilgili polis, Civan Necmi G.’nin ifadesine başvurdu. Civan Necmi G. ifadesinde, kendisinin bir eğlence mekanında barmen olduğunu, çalıştığı bardan tanıştığı Goss’un evsiz kaldığını, evinde 1 aydır misafir ettiğini, madde bağımlısı olduğunu ve kısa bir süre önce telefonunu ve pasaportunu çaldırdığını belirtti.

Civan Necmi G. ifadesinin devamında, olay günü gece saatlerinde birlikte alkol aldıklarını, 02.00 sıralarında yatmak için odasına geçtiğini, aynı gün saat 12.30’da Goss’u odasında koltuk üzerinde yatar vaziyette gördüğünü söylediği öğrenildi.

"KENDİ ÜLKESİNDE PROFESÖRMÜŞ"

Olayla ilgili konuşan esnaf Abdurrahman Tekin, "Polisler geldiğinde evde ölü bulunmuş. Arkadaşları falan da vardı. Zaten bir kız arkadaşı vardı. Burada polislere ifade verip gittiler. Ben de onlardan öğrendim. Kendi ülkesinde profesörmüş. Bayadır da buradaymış. Pasaportuyla evrakları çalındığı için, çıkartamamış. Dün de herhalde pasaportların her şeyini çıkartmış. Sabah gidecekmiş. Evinde ölü bulunmuş" dedi.

 

"PASAPORT ÇALINDIĞI İÇİN BURADA KALIYOR"

Tekin, "Pasaportu çalındığı için burada kalıyordu. Evsiz kaldığı için buraya gelmiş. Uyuşturucu kullanmış, öyle dediler. Yaptığına altın vuruş diyorlarmış. Evinde arama falan yapmışlar. Cenaze aracı geldi, araca bindirdiler götürdüler. Kendi ülkesinde profesörmüş" dedi.

