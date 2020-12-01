Beyoğlu'nda eğlence mekanındaki 40 kişiye 127 bin 200 lira ceza kesildi

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda bir eğlence mekanında maske takmayan ve sosyal mesafe kuralına uymayan 40 kişiye toplam 127 bin 200 lira idari para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 denetimleri kapsamında saat 02.50 sıralarında Kamer Hatun Mahallesi Hamalcı Başı Caddesi'nde faaliyet gösteren bir eğlence mekanına 3 kişinin girdiğini belirledi.

Bina çevresinde yapılan kontrollerde içeriden yüksek derecede müzik sesi geldiğini tespit eden ekipler, binanın birinci katındaki iş yerinde denetimde bulundu. Denetimde 40 şahsın maske takılmaksızın sosyal mesafe kurallarına aykırı bir şekilde bulunduğu tespit edildi.



Konu ile ilgili şahısların her birine Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince 3 bin 180 liradan toplam 127 bin 200 lira idari para cezası uygulandı.









