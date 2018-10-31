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Beyoğlu'nda 5'inci kattan düşen kadın öldü

Beyoğlu'ndaüniversite öğrencisi bir kadın, evinin 5. katındaki balkondan düşerek feci şekilde hayatını kaybetti.

31 Ekim 2018 Çarşamba 17:33
Beyoğlu'nda 5'inci kattan düşen kadın öldü

Olay, Yenişehir Mahallesi Sandalcı Sokakta bulunan 13 numaralı binanın 5. katında saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İstanbul Üniversitesi öğrencisi olduğu öğrenilen Berfin Atmaca (23) 5. kattaki dairelerinin balkonundan henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü. 15 metreden beton zemine düşen Atmaca, olay yerinde hayatını kaybetti. Dışarıdan gelen bir ses ile sokağa koşan vatandaşlar, Atmaca'nın cansız bedeni ile karşılaştı. Polis ekipleri, çevreye güvenlik şeridi çekti. Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Atmaca'nın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 17:33
  1. Beyoğlu
  2. İstanbul
  3. Berfin atmaca
  4. 5'inci kattan düşen kadınöldü

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