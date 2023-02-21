Beyoğlu Belediyesi’nin Mobil Oyun Parkuru depremzede çocukların yüzünü güldürüyor

Erdoğan Gül

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 11 ili etkileyen 7,7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden en çok etkilenenlerden birisi de çocuklar oldu. Kimisi anne babasını, kimisi kardeşini, kimisi de yakınlarını kaybetti. Beyoğlu Belediyesi, evlerinin yıkılması veya hasar görmesi nedeniyle kurulan geçici yaşam bölgelerinde hayatlarını devam ettiren çocuklar için harekete geçti. Çocuklara bu olumsuz durumu bir nebze olsun unutturmak ve eğlenceli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla Kahramanmaraş merkezde Mobil Oyun Parkuru oluşturuldu. Belediye ekipleri tarafından bir gün vatandaşların sığındığı okulların bahçesine, bir gün çadır kentin , bir gün konteyner kentin çevresine olmak üzere her gün farklı bir noktada kurulan Mobil Oyun Parkuru, bu zor günlerde çocukların en iyi eğlence mekanlarından birisi oluyor.

ÇOCUKLARIN YÜZÜNDEKİ TEBESSÜM YENİDEN BAŞLAMAK İÇİN BİR UMUT OLUYOR

Beyoğlu Belediyesi tarafından kurulan Mobil Oyun Parkuru’nda; ahşap oyun grupları, mini golf ve futbol oyunları gibi birçok oyun bulunuyor. Belediye ekipleri parka gelen depremzede çocuklara patlamış mısır ve pamuk şeker de ikram ediyor. Bölgede belediye tarafından yürütülen yardım çalışmalarını koordine eden Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da zaman zaman bu oyun parkurunu ziyaret ederek çocukların mutluluğuna ortak oluyor. Mobil Oyun Parkurunda doyasıya eğlenen çocukların yüzlerindeki tebessüm, bir nebze de olsa depremzedeler için umut ışığı oluyor.