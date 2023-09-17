Beynin yaşlanmasını önlüyor! Kendi minik faydaları büyük: O besin güvenli, belli oldu! Bakın ne işe yarar...

Keskin koku ve tadıyla yemeklerde sıkça kullanılan kakule, bir bitkidir. Daha çok Hindistan, Malezya, Nepal gibi ülkelerde yetişen kakulenin faydaları say say bitmez...

Mide sorunlarına, özellikle reflüye iyi gelir.

Bağırsakta oluşan parazitleri öldürür ve aynı zamanda önler.

Sindirim sisteminin daha iyi çalışmasını sağlar.

Karanfil gibi ağzınıza atıp çiğnerseniz, nefesiniz ferahlar.

Karaciğerinize gözü gibi bakar ve daha sağlıklı olmasını sağlar.

Kolon ve lösemi kanser türlerine karşı önleyicidir.

Glüten intoleransı olanların kullanması önerilir.

Her türlü üst solunum yolu rahatsızlığında rahatlıkla kullanılabilir.

Beyninizin daha iyi çalışmasını sağlar.

En iyi faydayı, çayı ve kahvesi vermektedir.

Gelin tariflerine bakalım!

Kakule çayı

1,5 litre kaynamış suya 3 yemek kaşığı siyah çay, 3 çay kaşığı kakule tohumu ve 200 ml kadar süt ekleyin. Bu lezzetli karışımı 10 dakika demlenmeye bırakın ve ardından süzerek afiyetle tüketin.

Kakule kahvesi

4 – 5 adet kakule tohumunu havanda veya öğütücüde güzelce toz haline getirin ve tavada bir güzel kavurun. Ardından 3 su bardağı su, 1 tatlı kaşığı türk kahvesi ve bir iki tutam safran ekleyerek türk kahvesi yapar gibi cezvede pişirin. 3 – 4 dakika kısık ateşte tuttuktan sonra 15 dakika dinlenmeye bırakın.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ardından tekrar ısıttığınız kakule kahvesine 1 çay kaşığı gül suyu ekleyin ve aynı türk kahvesinde olduğu gibi taşmadan altını kapatın ve afiyetle için. Denediğinizde vazgeçemeyeceksiniz. Sağlıkla kalın!