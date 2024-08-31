Beyni ‘Emcüklü’ küfürbaz kadını yanına oturttu! CHP’nin bu ayıbı da tarihe geçti

ÖZEL HABER



Türk milletine “beyni emcüklenmiş” diyen küfürbaz Dilruba Kayserilioğlu, Özgür Özel ile birlikte İzmir Fuarı'nın açılışına katıldı.

HALKA HAKARET EDENLERE CHP KUCAK AÇIYOR

“Türk Milletinin yüzde 60’ı aptaldır”, “bidon kafalı, göbeğini kaşıya adam” diye hakaretler savunan ne kadar kendini bilmez Türk ve Müslüman karşıtı varsa Cumhuriyet Halk Partisi onlara hep kucak açtı.

93'üncü İzmir Fuarı'nın 31 Ağustos'taki açılış programında bunlara bir yenisi daha eklendi.

İzmir’deki sokak röportajında AK Parti seçmenine ağza alınmayacak sözler sarf ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hadsiz sözlerle hedef alan Dilruba Kayserioğlu’na Özgür Özel kucak açarak İzmir Fuarı'nın 31 Ağustos'taki açılışında yanına oturttu.

İYİ Kİ VARSIN DİLRUBA!!!

Özgür Özel yaptığı konuşmada ise küfürbaz kadına sahip çıkarak şöyle söyledi:

‘Dilruba, sen buradan çıkacaksın. Ben kapının önünde bir konuşma yapacağım. Seni de davet edeceğim.’ Sen buradan çıkıp partimizin kuruluş yıldönümü kutlamalarında bizimle olacaksın’ dedim. Dilruba’ya koruma memurlarının yanında dedim ki ‘burada racondur. Ziyarete gelen iade-i ziyarete gitmen lazım’ dedim ‘İnşallah Özgür Bey’ dedi. Kendisi 24 saat olmadan iade-i ziyarete geldi. İyi ki varsın Dilruba. CHP, düşünce özgürlüğünü sonuna kadar savunuyor." dedi.

‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama’ ve ‘cumhurbaşkanına hakaret’ten ceza alan küfürbaz bir kadını Türkiye’nin Ana Muhalefet Partisi liderinin yanına oturtması ve ettiği küfürleri düşünce özgürlüğü içinde değerlendirip sahişp çıkması vatandaşlardan yoğun tepki aldı.

KÜFÜRBAZ KADIN NE DEMİŞTİ

Şehid edilen Hamas lideri İsmail Heniye için Türkiye’de yas ilan edilmişti. O gün bir sokak röportajcısına konuşan Küfürbaz kadın. “Elin adamı öldü diye ben neden yas tutuyorum. Beni ilgilendirmez.” Demiş sonrasında da Türk halkına hitaben.” Geri zekalısınız… Hepiniz beyni “emcüklenmiş” geri zekalılarsınız.” Diye küfür ve hakaretler savurmuştu.

TUTUKLANDI

Dilruba, bu sözlerin ardından 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla 12 Ağustos'ta tutuklandı.

‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama’ ve ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamaları yöneltilen Dilruba K.’nın tutukluluğuna itiraz reddedilmişti.

TUTUKLULUĞU DEVAM ETTİ

Mahkeme daha sonra itiraz üzerine Dilruba K.’nın ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasından tutukluluğunu kaldırmış ve yurt dışı yasağı getirmişti.

Fakat Dilruba K.’nın ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlamasıyla tutukluluğunun devamına karar verilmişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel bu küfürbazı cezaevinde ziyaret ettiği de haberlerde yer aldı.

TAHLİYE EDİLDİ

AK Parti seçmenlerine ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küfürler yağdıran Dilruba Kayserilioğlu tahliye edildikten sonra soluğu Özgür Özel'in yanında aldı. Bu ayıp ta CHP'nin ayıplar tarihine not edildi.