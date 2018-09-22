'Beynamaz' Gürsel Tekin'den 'Cuma vakti' algı operasyonu! Esnaftan yalanlama geldi

CHP’nin, ABD’nin ekonomik darbe girişimine destek amacıyla yaptığı algı operasyonlarına bir yenisi daha eklendi.

Kapalıçarşı’da sözde esnaf ziyareti yapan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, burada kapalı bir dükkanın önünde poz vererek "Kapalıçarşı’dayız. Kriz mriz yok. Satış yok. Esnaf mutsuz. Her yer kapalı. Tarihinin en kötü dönemi” mesajını paylaştı.

CUMA SAATİNDE GİDİP, "DÜKKANLAR KAPALI" YALANINI ORTAYA ATTI

Ancak Gürsel Tekin'in kurnazca yalanı kısa sürede ortaya çıktı.

Tekin’in önünden fotoğraf paylaştığı dükkanın bir çalışanı, Gürsel Tekin’in iddialarını yalanladı.

Diriliş Postası'ndan Sabri İşbilen'in ulaştığı, Dükkan çalışanı, “Yalan, öyle bir şey yok. Bizim faaliyetimiz devam ediyor. Kendisi cuma namazı vaktinde geldi. Cumadan sonra yemek için burada yarım saatlik bir boşluk olur, ondan sonra burası çalışmaya devam ediyor. Hatta her gün 18.30’a kadar açığız. Gürsel Tekin algı yapmaya çalışıyor” dedi.