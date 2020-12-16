Beylikdüzü'nde yıkım sırasında molozlar karşı binanın camlarına zarar verdi
İSTANBUL (AA) - Beylikdüzü'nde kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan bir binanın molozları, karşı binada bulunan bazı evlerin camlarının kırılmasına yol açtı.
Alınan bilgiye göre, kentsel dönüşüm kapsamında, Atatürk Bulvarı'ndaki bir sitede bulunan 9 katlı binanın özel bir firma tarafından yıkımı sırasında etrafa saçılan molozlar, karşı binadaki bazı evlerin camlarına isabet etti.
Binadaki 2 dairenin camları kırılırken olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi.
Belediye ekiplerinin konuyla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.