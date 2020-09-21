  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Beylikdüzü'nde takla atan otomobilin şoförü yaralandı
Aktüel

Beylikdüzü'nde takla atan otomobilin şoförü yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-09-21 14:52:26 -
Beylikdüzü'nde takla atan otomobilin şoförü yaralandı

İSTANBUL (AA) - Beylikdüzü'nde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yakuplu Mahallesi Hürriyet Bulvarı'nda Kübra Yay'ın idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobilde sürücü sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarılan Yay, sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi.

Polis ekiplerinin çalışmasının ardından araç olay yerinden kaldırıldı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Trump’ın en yakınındaki isimden Doğu Akdeniz çıkışı: Türkiye ile Yunanistan arasında savaş...
Dünya

Trump’ın en yakınındaki isimden Doğu Akdeniz çıkışı: Türkiye ile Yunanistan arasında savaş...

ABD Başkanı Donald Trump’a yakın bir isim olan Stanford Üniversitesi uzmanlarından Victor Hanson, Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasında..
Mısır sokaklarında Sisi'ye öfke seli
Dünya

Mısır sokaklarında Sisi'ye öfke seli

Darbeci Abdulfettah es-Sisi'ye karşı Mısır sokaklarındaki protestolar büyüyor.
Türkiye'nin kaçak elektrik kullanım haritası belli oldu
Ekonomi

Türkiye'nin kaçak elektrik kullanım haritası belli oldu

Türkiye'nin 81 iline ait kaçak elektrik kullanım verileri paylaşıldı.
Satılık 2016 model Renault Megane
Satılık 2016 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı