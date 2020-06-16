Beylikdüzü’nde ’Dayanışma Askısı’ ile 2 bin 26 aileye yardım yapıldı

Beylikdüzü Belediyesi’nin korona virüs salgını sürecinde ilçedeki birlik, beraberlik ve yardımlaşma ruhunu pekiştirerek ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdüğü ‘Dayanışma Askısı’ kampanyası sona erdi. Kampanyaya sundukları katkılardan dolayı ilçe halkına teşekkür eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık; “Büyükşehirlerde komşuluk hatırının da hakkının da kalmadığı söylenir. Bu salgın döneminde, sizler bu iddiayı çürüttünüz. Umarım bir daha böyle zor günler yaşamayız. Ama aksi olsa bile, biliyorum ki Beylikdüzü’nde yine tek yürek olacağız” ifadelerini kullandı.

Korona virüs salgını sürecinde birçok önemli çalışmaya imza atan ve tedbirin yanı sıra dayanışma ruhunu da üst seviyede tutan Beylikdüzü Belediyesi’nin ihtiyaç sahibi vatandaşlar için başlattığı ‘Dayanışma Askısı’ kampanyası sona erdi. Beylikdüzü Belediyesi ve Beylikdüzü Kaymakamlığı işbirliği ile hayata geçen kampanya kapsamında, ilçe genelindeki 260 marketin çıkışına yerleştirilen ‘Dayanışma Askısı’na yaklaşık iki buçuk aylık süreçte 2 bin 26 kolilik erzak bırakıldı. Vatandaşların, ihtiyaç sahibi komşuları için askıya bıraktığı erzakları tasnifleyip kolileyen belediye ekipleri ise aynı titizlikle oluşturulan kumanyaları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Online alışverişe de açık olan, vatandaşlar tarafından büyük ilgi ve destek gören kampanya Çin basınında yankı buldu.

2 bin 26 aileye yardım yapıldı

Dayanışma ruhunun üst seviyelerde yaşandığı bu örnek kampanyaya sundukları katkılardan dolayı ilçe halkına teşekkür eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık; “Büyükşehirlerde komşuluk hatırının da hakkının da kalmadığı söylenir. Bu salgın döneminde, sizler bu iddiayı çürüttünüz. Sizler komşuluk, dayanışma ve yardımlaşma gibi ortak değerlerimizin Beylikdüzü’nde hala dipdiri olduğunu bütün İstanbul’a gösterdiniz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız için marketlere kurduğumuz dayanışma askılarına yaptığınız bağışlarla, ilçemizdeki tam 2 bin 26 ailenin bu zor günleri daha kolay atlatmasını sağladınız. Dayanışma Askısı uygulamamıza şimdilik son verirken, hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Umarım bir daha böyle zor günler yaşamayız. Ama aksi olsa bile biliyorum ki Beylikdüzü’nde yine tek yürek olacağız” ifadelerini kullandı.