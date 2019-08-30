0553 313 94 23

Beylikdüzü’nde 30 Ağustos coşkusu

30 Ağustos Zafer Bayramı Beylikdüzü’nde binlerce kişinin ellerindeki Türk Bayrakları ve meşalelerle gerçekleştirdiği kortej yürüyüşünün ardından Aydın Kurtoğlu konseriyle coşkuyla kutlandı.

30 Ağustos 2019 Cuma 23:25
Beylikdüzü’nde 30 Ağustos coşkusu

30 Ağustos Zafer Bayramı Beylikdüzü’nde binlerce kişinin ellerindeki Türk Bayrakları ve meşalelerle gerçekleştirdiği kortej yürüyüşünün ardından Aydın Kurtoğlu konseriyle coşkuyla kutlandı.


Beylikdüzü Belediyesi’nin bu yıl 6. kez düzenlediği Barış ve Sevgi Buluşmaları 30 Ağustos Zafer Bayramı Korteji ve Aydın Kurtoğlu konseriyle başladı. Beylik Pazar Alanı’nda toplanan Zafer Bayramı Korteji’nde 7’den 70’e birçok vatandaş katıldı. Kortejin önünde offroad araçları ve motosiklet konvoyu Türk Bayrakları ile yer aldı. Kortejde 10. Yıl marşını söyleyerek ellerindeki Türk bayraklarıyla korteje katılan vatandaşlara çevrede apartmanlarda oturanlar eşlik etti. Binlerce kişinin katıldığı kortej yürüyüşünde, birlik, beraberlik, barış ve sevgi mesajları verildi. Kortej Cumhuriyet Caddesi’nde bulunan etkinlik alanında son buldu. Etkinlik alanında ise sahneye genç müzisyen Aydın Kurtoğlu çıkarak en sevilen şarkılarını Beylikdüzü halkı için seslendirdi. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, sahnede Kurtoğlu’na teşekkür plaketi ve çiçek takdiminde bulundu.


30 Ağustos Zafer Bayramı’nı 97. yıldönümünü Beylükdüzün’de binlerce vatandaş ile birlikte kutladıklarını ifade eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Biz Barış ve Sevgi Buluşmaları 30 Ağustos Zafer Bayramı ile başlatıp 9 Eylül İzmir’in düşmandan işgalinin kurtuluşuyla bitireceğiz. Her yıl yaptığımız 11 günlük programı bu sene de devam ettirdik. Biz bu sene barış ve sevgi buluşmalarının teması olarak ise umudu belirledik. Çardak altı sohbetlerinde umut konulu sohbetler gerçekleştireceğiz. Beylikdüzündeki vatandaşlarımız ile bu programlarımızı en iyi şekilde değerlendirmeyi düşünüyoruz. İstanbul’a buradan umudu, barışı ve sevgiyi yaymak istiyoruz. Çünkü Beylikdüzü her zaman için farklılıkların olduğu ve dönüşümün başladığı bir yerdir” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 23:25
  1. konser

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Bu iş burada bitmeyecek"
    1. "Bu iş burada bitmeyecek"
    2. Adnan Erkan: "Transfer yasağını acilen..
    3. Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü
    4. 30 Ağustos Zafer Bayramı Moda..
    5. Beyoğlu’nda 30 Ağustos Zaferi konserle..
    6. Köylüler su araması yapan iş..
    7. Savcı Sayan, ‘Bu onlara ders olsun’..
    8. Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı:..
    9. Terim'den çarpıcı açıklama: Çok..
    10. Mevlüt Erdinç, forma giymek için..
    11. TESK Başkanı Palandöken: “Açık içkiye..
    12. İzmir’de silahlı kavga: 1 yaralı
    13. Bandırma’da kedi köpek katliamı
    14. KKTC’li ünlü iş adamı sanal bahis..
    15. Antalya’da tur otobüsü devrildi: 1..
    16. Maçın ardından
    17. Futbol: 2021 Kadınlar Avrupa..
    18. Baba-oğul birbirini bıçakladı
    19. Dorian kasırgası "Kategori 3"..
    20. Erzincan’da 3 araçlı trafik kazası: 7..
    21. Beylikdüzü’nde 30 Ağustos coşkusu
    22. Malatya’da sağanak yağış sele neden..
    23. Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü
    24. Diyarbakır’da anız yangını
    25. Kemal Özdeş: "Oynadığımız oyun beni..
    26. Didim’de 30 Ağustos coşkusu yürüyüş ve..
    27. Sosyal medyayı ayağa kaldıran..
    28. Bursa’da binlerce kişi bir araya..
    29. Türkiye Basketbol Federasyonuna sosyal..
    30. Büyük Zafer'in 97'nci yıldönümü
    "İnsan yüzüne çıkamazlar" demişti! AK Parti'den Ahmet Davutoğlu'na olay cevap
    "İnsan yüzüne çıkamazlar" demişti! AK Parti'den Ahmet Davutoğlu'na olay cevap
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması

    Günün Karikatürü

    31 Ağustos 2019
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak