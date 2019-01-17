Beylikdüzü'nde 11 katlı apartmanda yangın! İstanbul Beylikdüzü'nde site içerisinde yer alan 11 katlı bir apartmanın 5. katında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri müdahale ediyor.

İstanbul Beylikdüzü’nde site içerisinde yer alan 11 katlı bir apartmanın 5. katında yangın çıktı. Devam eden yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

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