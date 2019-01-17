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Beylikdüzü'nde 11 katlı apartmanda yangın!

İstanbul Beylikdüzü'nde site içerisinde yer alan 11 katlı bir apartmanın 5. katında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri müdahale ediyor.

17 Ocak 2019 Perşembe 17:13
Beylikdüzü'nde 11 katlı apartmanda yangın!

İstanbul Beylikdüzü’nde site içerisinde yer alan 11 katlı bir apartmanın 5. katında yangın çıktı. Devam eden yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 17:13
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