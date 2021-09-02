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Ekonomi Beylikdüzü Belediyesi personel alımına başladı
Ekonomi

Beylikdüzü Belediyesi personel alımına başladı

Beylikdüzü Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla münhal bulunan Zabıta Memuru kadrosu için personel alımı yapacak.

Yeniakit Publisher
2021-09-02 13:39:00 -
Beylikdüzü Belediyesi personel alımına başladı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre adaylar, uygulamalı ve yazılı sınava katılabilmek için; 11.10.2021 tarihinden 15.10.2021 tarihine kadar (mesai saatleri içerisinde) istenen belgeler ile birlikte, sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü yaptırmak üzere Büyükşehir Mahallesi Enver Adakan Caddesi No: 2 Beylikdüzü-İSTANBUL adresindeki Beylikdüzü Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü birimine teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ve e-posta yolu ile veya eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, belediyece değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuru sırasında HES (hayat eve sığar) kodu sorgulaması yapılacaktır.

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