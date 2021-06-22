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Beykoz'da kaza: 1'i bebek 4 kişi yaralandı
Aktüel Beykoz'da kaza: 1'i bebek 4 kişi yaralandı
Aktüel

Beykoz'da kaza: 1'i bebek 4 kişi yaralandı

Beykoz'da kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu aralarında 1 aylık bebeğin de bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-22 21:34:00 -
Beykoz'da kaza: 1'i bebek 4 kişi yaralandı

İstanbul-Beykoz'da kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu aralarında 1 aylık bebeğin de bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Yeni Riva Yolu'nda B.A.'nın kullandığı damacana yüklü 34 AS 1908 plakalı kamyonet, A.B. idaresindeki 34 RB 4443 plakalı otomobille çarpıştı.

Otomobilde bulunan 1 aylık bebek ve 3 kişi ile kamyonet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil kaldırıma çıkıp kamyonet devrilirken yola dağılan su damacanaları başka bir kamyonete yüklendi.

Kazaya karışan araçlar yoldan kaldırılırken, belediye ekipleri yolu temizleyerek kumlama çalışması yaptı.

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