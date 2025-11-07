Beykoz’da alevler bir anda yükseldi! Restoranda korku dolu anlar

  • İSTANBUL
Beykoz’da şöminenin tutuşması sonucu restoranda yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken iş yeri tamamen kullanılamaz hale geldi. O sırada içeride müşteri bulunmaması sayesinde olası bir facia son anda önlendi.

Yangın, saat 20.15 sıralarında Beykoz Fener Caddesi üzerindeki bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, restoran sahipleri tarafından dükkan içerisinde şömine yakıldı. Şöminenin tutuşmasıyla birlikte restoranda yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesiyle alevler çatı tarafında bulunan ağaçlara sıçrayarak binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, restoran kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında içeride müşterilerin olmaması sayesinde muhtemel bir facianın eşiğinden dönüldü.

Polis ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

