İSTANBUL (AA) - Beykoz Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Beykoz Sempozyumu 2020" sona erdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çevrim içi olarak yapılan sempozyumda 128 akademisyen ve uzman yer aldı.

Sempozyum boyunca 18 oturumda 70 bilimsel tebliğ sunulurken, oturumlarda ağırlıklı olarak coğrafya, beşeri coğrafya, jeoloji, sosyoloji, sanayi ve tarım çalışmaları irdelendi.

Beykoz'a canlı ve dinamik, her daim yenilenebilen bir yol haritası ortaya koyması amaçlanan sempozyumda, Beykoz'a yön verecek konular sistematik olarak gündeme taşınarak tartışıldı.

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, sempozyumun internetten yayınlanan kapanışında bir konuşma gerçekleştirdi.





Tertip Heyeti Başkanı Prof. Dr. İsmail Coşkun, 2019 sempozyumunun beykozun tarihi ve toplumsal yapısına ilişkin yüzey araştıması niteliğinde zengin

bu yıl biraz daha spesifik ve derin "akademik etki kat sayısını biraz daha artıran bir sempozyum oldu.