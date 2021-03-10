Türkiye İş Kurumu üzerinden yayınlanan personel alım ilanında, Beykoz Belediyesi bünyesinde çalıştırılmak üzere 18 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Yayınlanan personel alım ilanına göre, başvuru yapacak adayların, KPSS sınavından en az 65 puan almaları gerekiyor. İşte merak edilen haberin detayları…

Beykoz Belediyesi kadın ve erkek memur alımı ne zaman?

Beykoz Belediyesine başvuru yapmak isteyen adaylar, 05 Nisan 2021 – 09 Nisan 2021 tarihleri arasında saat 17.00’a kadar (mesai günlerinde saat 09.00 - 17.00 arasında) şahsen veya posta yoluyla; Beykoz Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Gümüşsuyu Mahallesi Kelle İbrahim Caddesi No:43 Beykoz/İSTANBUL adresine göndererek başvuru yapabileceklerdir.

İstanbul Beykoz Belediyesine başvuru yapmak isteyen adaylar, https://form.beykoz.bel.tr/basvuru sitesi üzerinden veya [email protected] elektronik posta adresinden de başvurularını yapabilirler.

Beykoz Belediyesi personel alımı başvuru şartları nelerdir?

1-Türk vatandaşı olmak.

2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

3- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

5- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

6- İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.