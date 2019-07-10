0553 313 94 23

Beykent Üniversitesi öğretim üyesi alıyor! Peki Öğretim üyesi alımı başvuru şartları nelerdir?

Beykent Üniversitesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere toplam 2 personel alımı yapacağını ilan etti Üniversite Rektörlüğü tarafından yapılan alım ilanına göre; başta İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü olmak üzere 2 kamu personelinin alınacağını bildirdi. Başvurular 10 Temmuz itibari ile başlamış olup ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra sona erecektir. Başvuru şartları ve genel bilgiler ilan içeriğinde belirtilmiştir. Üniversite kadrosuna kamu personeli alımı başvuru ilan detayları…

10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:18
Beykent Üniversitesi öğretim üyesi alıyor! Peki Öğretim üyesi alımı başvuru şartları nelerdir?

Beykent Üniversitesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere toplam 2 personel alımı yapacağını ilan etti Üniversite Rektörlüğü tarafından yapılan alım ilanına göre; başta İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü olmak üzere 2 kamu personelinin alınacağını bildirdi. Başvurular 10 Temmuz itibari ile başlamış olup ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra sona erecektir. Başvuru şartları ve genel bilgiler ilan içeriğinde belirtilmiştir. Üniversite kadrosuna kamu personeli alımı başvuru ilan detayları…

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alım ilanı şu şekilde: Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi Sosyal Bilimler Enstitüsü ve İktisadi ve İdari

Bilimler Fakültesi bünyesine çeşitli alanlarda; 2 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Profesör kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (6 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. Beykent Üniversitesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:18
  1. Beykent Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
  2. Beykent Üniversitesi öğretim üyesi başvuru şartları nelerdir?
  3. beykent üniversitesi öğretim görevlisi ilanı
  4. araştırma görevlisi ilanları ne zaman
  5. 2019 2020 üniversite araştırma görevlisi alımı
  6. başkent üniversitesi araştırma görevlisi ilanı
  7. beslenme ve diyetetik araştırma görevlisi ilanı
  8. koç üniversitesi araştırma görevlisi ilanı
  9. araştırma görevlisi ilanları 2019
  10. doğuş üniversitesi araştırma görevlisi
  11. öğretim elemanı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dünyanın en iyileri İstanbul'da mindere çıkacak
    1. Dünyanın en iyileri İstanbul'da..
    2. Türkiye Finans en geniş ATM ağına..
    3. Özyeğin Üniversitesi ile Accor..
    4. Rusya'dan gelen gizemli uçak..
    5. Karar gazetesi arafta kaldı! Babacan’ı..
    6. İDDEF, 33 ülkeye kurban sevincini..
    7. Asya borsaları
    8. Beyaz fasulyesinin kilosu 10 TL
    9. İstanbul'da belediye otobüsü alevlere..
    10. FETÖ'nün sağ koluydu... Parmak izi..
    11. ABD’de fırtına aracı ters çevirdi
    12. Oyuncaklar neden temizlenmeli?..
    13. Japonya’dan yeni hızlı tren denemesi
    14. Moğolistan’da 700 hayvan yıldırım..
    15. Karadeniz sahilinin en uzun pidesi
    16. Migros’tan perakende alanında bir ilk
    17. PKK üst yönetimi panikte
    18. Şehitliklerde kodlama ve aplikasyon..
    19. "Modern Şiir Okumaları" etkinliği
    20. Van’da kaçak sigara ve para ele..
    21. Başkentte yaya geçitleri yenileniyor
    22. Kaymakam Abbasoğlu: İstihdam sağlayan..
    23. Kaftancıoğlu CHP’yi karıştırdı! ‘Canan..
    24. Bakan Selçuk'tan ders ücretleri..
    25. AUDİ Cup saat kaçta hangi kanalda..
    26. İmam Hatip Hakkı Özkan Almanya’daki..
    27. Eyüpsultanlı Kadınlara "Diksiyon ve..
    28. Fatih’te otele kaçak içki operasyonu:..
    29. Yükseklisans ve doktora öğrenci alan..
    30. Suriyelilere özel harekatlı uygulama
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Dikkat çeken tepki! "Babacan bana vız gelir. Davutoğlu’na gelince…"
    Dikkat çeken tepki! "Babacan bana vız gelir. Davutoğlu’na gelince…"
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın

    Günün Karikatürü

    10 Temmuz 2019
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"