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Ekonomi Beykent Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Ekonomi

Beykent Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Beykent Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Meslek Yüksekokulu, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik- Mimarlık Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesine çeşitli alanlarda; tam zamanlı 27 Öğretim Üyesi alacak.

Yeniakit Publisher
2021-12-12 13:32:00 -
Beykent Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Doktor  Öğretim  Üyesi  kadrosuna  başvuracakların,  başvuruda  bulunduğu  fakülte  ve bölümü  belirten  bir  dilekçenin  ekinde,  YÖK  formatlı  özgeçmiş,  öğrenim  durumunu  gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını  kapsayan  dosyasını  (4  takım)  halinde  ve  6698  sayılı  Kişisel  Verilerin  Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnini vermeleri gerekmektedir.

Başvurular  12.12.2021 tarihinden  itibaren  15  gün  içinde  T.C. Beykent  Üniversitesi  Yazı  İşleri  Müdürlüğü’ne  şahsen  veya  posta  aracılığı  ile  yapılabilir. Postadaki  gecikmeler  ve  eksik  belge  ile  yapılan  başvurular dikkate  alınmaz.  İnternet  üzerinden başvurular  kabul  edilmez.  Başvuru  için  gerekli  belgeler  ve  diğer  tamamlayıcı  bilgiler  ilgili birimlerden öğrenilecektir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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