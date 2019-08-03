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Beykent, Avrupa’da üst üste 2. kez şampiyon

Beykent Üniversitesi Erkek Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Üniversiteler Voleybol Şampiyonası’nda üst üste 2.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 19:10
Beykent, Avrupa’da üst üste 2. kez şampiyon

Beykent Üniversitesi Erkek Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Üniversiteler Voleybol Şampiyonası’nda üst üste 2. kez şampiyon oldu. Filenin Beyleri, Polonya’nın Lodz kentinde düzenlenen şampiyonada geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yoluna namağlup devam ederek kupaya uzandı.



Grupta 3’te 3 yaptı


İki yıldır, Avrupa’da ülkemizi temsil eden Beykent Üniversitesi Erkek Voleybol Takımı, gruptaki ilk maçında Hırvat temsilcisi University of JosipJuraj ile karşılaştı. Filenin Beyleri, rakibini 3-1’lik skorla mağlup ederken,gruptaki diğer iki karşılaşmada da Portekizli University of Minho ve İsrailli Ruppin A. Center’ı da 3-0’lık skora mağlup ederek, C Grubu’nda üçte üç yaptı.



Lider olarak gruptan çıkma başarısı gösteren Beykent ekibi, çeyrek finalde ise, turnuvanın ev sahibi Polonya temsilcisi Lodz University of Technology ile karşılaştı. Rakibini 3-0’lık net skorla mağlup eden Beykentliler, yarı finalde ise Moldova ekibi Moldova StateUniversity’i 3-1’lik skorla geçmeyi başardı.


Finalde ise, gruplarda 3-1’lik skorla mağlup ettiği Hırvat ekibi University of JosipJuraj ile karşılaşan Beykent ekibi, rakibini bu defa da 3-0’lık skorla mağlup ederek, şampiyon olma başarısını gösterdi.



"Avrupa kupası apoletini hiç bir zaman bırakmak istemiyoruz"


2019 Avrupa Üniversiteler Voleybol Şampiyonasında üst üste 2. kez namağlup şampiyon olan Beykent Üniversitesi Erkek Voleybol Takımı kaptanı Burak Hazırol, “Takımın en eskilerinden biriyim. Bu seneki final maçımız değil, bence yarı finalde çok stresli zorlu inanılmaz bir maç geçirdik. Zaten o maçı kazandığımızda yarın finali daha rahat kazanacağımızı biliyorduk. Bu turnuva bizim için artık sürekli gidip başarılı olduğumuz bir turnuva olmaya başladı. Aynı zamanda buradan da çok büyük bir destek alıyoruz. Bu Avrupa kupası apoletini hiçbir zaman bırakmayı düşünmüyoruz. Her sene gidip alacağız inşallah” dedi.



"Eksiklere rağmen şampiyon olduk"


Takımın eksiklerine rağmen şampiyon olduklarını söyleyen takımın baş antrenörü Ali Çimen, “Bu başarı tamamen şans ve tesadüf değildir. Biz bu başarıyı geçen sene yakalamıştık. Amacımız onun tesadüf olmadığını ispat etmekti. Buradaki şampiyonada her ne kadar eksik kadroyla mücadele etsek de yeniden tekerrür ettirip şampiyonluğumuzu tarihin altın sayfalarına adımızı kazımak olacaktı. Bu galibiyeti öncelikle ulusumuza sonra okulumuza sonrada tüm arkadaşlarımıza dostlarımıza bizi sevenlere izleyenlere armağan etmek istiyoruz” şeklinde konuştu.


Maçlarının keyifli geçtiğini söyleyenMurat Yenipazar ise, “Gittiğimiz şehir biraz büyük bir şehirdi .İlk önce onun bir zorluğunu yaşadık. Şehir bizi mutlu etti. Maçlarımız gayet keyifli geçti. Zorlu idi. Geçen seneden daha zorlu idi diyebilirim” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 19:10
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