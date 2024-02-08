  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Koruyucu kasklardaki bilinmeyen tehlike kuryeleri tedirgin etti: Hayatınızla oynamayın

Çağlayan Adliyesi'ndeki terör saldırısında Dilfiraz Karataş'ın vurulduğu anlar kamerada

Arjantin'de 'Fernebahçe' kuruldu!

Alper Gezeravcı uzay deneylerini paylaştı

Bu gençlerimize ne oluyor... Böyle bir cinnet yok... Tüm ailesini vahşice katletti

Erdoğan’ın Eski Basın Danışmanı canlı yayında açıkladı: CHP'li belediye başkanı Erdoğan’dan bir şey istedi

Çaydırıcı gücümüz PÖH’lerden gurur verici derece: PKK ve diğer terör örgütlerinin korkulu rüyası… PÖH, “SWAT Challenge 2024”e damgasını vurdu

İnananların yüz akı! Akit Medya Grubu’nda yeni görevlendirmeler

Tahminleri tutmayınca ortadan kaybolmuştu! Murat Gezici bir döndü pir döndü CHP’nin anketçisi Murat Kurum için bakın ne dedi?

Algı ajanı Fatih Altaylı hakkında istenen ceza belli oldu!
Gündem Beyin tümörünü bitiren ilaç Ankara'dan çıktı!
Gündem

Beyin tümörünü bitiren ilaç Ankara'dan çıktı!

Yeniakit Publisher
2024-02-08 15:18:00 -
Beyin tümörünü bitiren ilaç Ankara'dan çıktı!

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Başkanı ve Kök Hücre Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Asuman Sunguroğlu ve ekibi, 2016 yılında Türkiye'de ilk kez 'İleri Evre Beyin Kanseri Hücrelerini Hedefleyen Terapötik Monoklonal Antikor Geliştirilmesi' projesini başlattı.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Başkanı ve Kök Hücre Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Asuman Sunguroğlu ve ekibi, 2016 yılında Türkiye'de ilk kez 'İleri Evre Beyin Kanseri Hücrelerini Hedefleyen Terapötik Monoklonal Antikor Geliştirilmesi' projesini başlattı.
TÜBİTAK destekli projede faz aşamasına gelindi. Öncelikle beyin tümörünü hedefleyen akıllı ilaç çalışmasının hayvanlar üzerindeki deneyleri olumlu sonuçlandı. Sonuçlara göre, tümörün yarıdan fazla oranda küçüldüğü tespit edildi. Faz çalışmasının ardından akıllı ilacın yerli ve milli imkanlarla üretilip, piyasaya sürülmesi hedefleniyor.

'TÜRKİYE'DE İLK SENTEZLENEN MOLEKÜL'

Prof. Dr. Sunguroğlu, bu tür akıllı ilaç tedavilerinde sadece tümörü hedefleyen ve vücudun diğer hücrelerine zarar vermeyen tedavinin hedeflendiğini belirtti. Tümör hücrelerinin zaman geçtikçe kişinin bağışıklık sisteminden kaçtığını belirten Prof. Dr. Sunguroğlu, "Ve bu bağışıklık sisteminden kaçarken 'beni yeme' sinyali dediğimiz sinyaller yaratıyorlar.Bunları hedeflediğiniz zaman, kişinin kendi bağışıklık sistemini aktive etmiş oluyorsunuz. Bununla ilgili çalışmalar çok arttı. Bizim sentezlediğimiz molekül de başta beyin tümörü olmak üzere pek çok tümörü hedefleyebilecek özel akıllı ilaçlar halinde kullanılabiliyor. 2023 yılında bununla ilgili yurt dışında birkaç çalışma görüyoruz; ama Türkiye'de ilk sentezlenen molekül bu, bu türde ilk akıllı ilaç adayı" dedi.

'TÜMÖRÜN YÜZDE 60 KÜÇÜLDÜĞÜNÜ GÖZLEMLEDİK'

Prof. Dr. Sunguroğlu, "Deneysel geliştirdiğimiz tümör modellerinde bunun tümörü anlamlı derecede küçülttüğünü de gözlemledik. Oran vermek gerekirse de tümörün yüzde 60 küçüldüğünü gözlemledik. Ama burada ilave oran, herhangi bir ajan kullanılmadı. Sadece bu antikorun, bu molekülün geliştirmiş olduğu bir etkiydi. Dolayısıyla çok umut eden bir ilaç olduğunu, molekül olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca yan etkisi olmayan bir ilaç. Normal hücreler üzerinde olumsuz bir etkisinin olmadığını da görüyoruz.Bu aşamadan sonra ilaç haline getirmeyi planlıyoruz. Tamamen milli ve yerli bir ilaç geliştirmek bizim için hedef. Kendi imkanlarımızla bu ilacı ülkemizde geliştirip, piyasaya sunmak istiyoruz ve bu imkanlar ülkemizde mevcut. Hiç zor değil. Türkiye'de ilacın faz çalışmasına geçmesinin hiçbir engeli yok. Bu ilacın kısa sürede ülkemizde üretilip, yerli ve milli olarak piyasaya sürüleceğine inanıyorum" diye konuştu.

İşte kahvaltı için tam anlamıyla, en sağlıklı 08:11! Faydalarını duyunca artık atlamayacaksınız! Kafaları karıştıracak
İşte kahvaltı için tam anlamıyla, en sağlıklı 08:11! Faydalarını duyunca artık atlamayacaksınız! Kafaları karıştıracak

Kadın - Aile

İşte kahvaltı için tam anlamıyla, en sağlıklı 08:11! Faydalarını duyunca artık atlamayacaksınız! Kafaları karıştıracak
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Türkiye, sağlık turizminde bir numara olma yolunda! En çok Avrupa tercih ediyor
Türkiye, sağlık turizminde bir numara olma yolunda! En çok Avrupa tercih ediyor

Sağlık

Türkiye, sağlık turizminde bir numara olma yolunda! En çok Avrupa tercih ediyor

Aydın’ın ilçelerindeki sağlık hizmetleri değerlendirildi
Aydın’ın ilçelerindeki sağlık hizmetleri değerlendirildi

Yerel

Aydın’ın ilçelerindeki sağlık hizmetleri değerlendirildi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23