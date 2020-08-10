Beyin kanaması inmeye neden olabilir

İSTANBUL (AA) - Medicana International İstanbul Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ali Yılmaz, beyin damarlarında meydana gelen kanama nedeniyle, kanamaya yakın beyin hücrelerinin ölümü anlamına gelen "beyin kanaması"nın inmelerin yaklaşık yüzde 13’ünün kaynağı olduğu uyarısında bulundu.

Medicana'dan yapılan açıklamada, görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Yılmaz, beyin kanamasının oluşumu, nedenleri ve tedavisine ilişkin bilgi verdi. Beyin damarlarında meydana gelen kanama nedeniyle, kanamaya yakın beyin dokularında bulunan beyin hücrelerinin ölümüne beyin kanaması dediğini belirten Yılmaz, "Beyin hücrelerinin ölümü beynin etkilenen bölgesinde işlev kaybına neden olur. Beyin kanaması halk arasında felç olarak tanınan inmeye neden olabilir. Beyin kanamaları inmelerin yaklaşık yüzde 13’ünün kaynağıdır." ifadelerini kullandı.



Yılmaz, beyin damarının yırtılması sonucu ortaya çıkan kan beyin dokularını tahriş ettiğinde dokuda şişmeye neden olduğunu kayderek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu şişlik serebral ödem olarak bilinir. Kan ise hematom adı verilen bir tür kan yığınında toplanır. Oluşan ödem ve hematom yakın bölgedeki beyin dokusu üzerindeki baskıyı arttırır. Oluşan baskı beynin o bölgesine olan kan akışını azaltır. Yeterli kanla beslenemeyen beyin hücreleri ise kalıcı olarak ölür. Beyin kanaması beyin dokusunda, beyin ve onu kaplayan zarlar arasında, beyin katmanları arasında, dış beyin zarı ile beyin kemiği arasında meydana gelebilir. Beyin kanamalarının çeşitli risk faktörleri ve nedenleri vardır. En yaygın olanları: Kafa travması, yüksek tansiyon. Anevrizma, beyinde kan damarının zayıflaması sonucu baloncuk oluşmasıdır. Zamanla zayıflayan kan damarını patlatarak beyin kanamasına ve felce yol açabilir."

Beyin kanamasının belirtileri değişebileceğini kaydeden Doç. Dr. Yılmaz, "Belirtilerin ne olduğu kanamanın konumuna, kanamanın şiddetine ve etkilenen doku miktarına bağlıdır. Ani şiddetli baş ağrısı, mide bulantısı, kusma, nöbetler, kol veya bacakta zayıflık, vücutta karıncalanma veya uyuşma, konuşma veya konuşulanları anlamada zorluk, bilinç kaybı gibi belirtilerden herhangi birisi beyin kanaması belirtisi olabilir. Bu hayatı tehdit eden bir durumdur ve hasta derhal acile başvurmalıdır. Beyindeki kanama tedavisi kanamanın konumuna, nedenine ve derecesine bağlıdır. Şişliği hafifletmek ve kanamayı önlemek için sıklıkla cerrahi operasyon gerekir. Beyin kanaması tedavisindeki amaç kanamaya neden olan olgunun ortadan kaldırılmasıdır." bilgilerini verdi.

Yılmaz, beyin kanaması geçiren hastaların yoğun bakım ünitelerinde tedavi edildiğini belirterek, hastanın iyileşme süresinin beyindeki kanamanın konumu ve şiddeti, uygulanan cerrahi girişimin özellikleri, hastanın bizatihi kendisine, yaşına, direncine göre değişiklik göstereceğini kaydetti.

Söz konusu nedenlerle net bir veri vermenin mümkün olmadığını belirten Yılmaz, "Bazı hastalar tamamen iyileşir. Olası komplikasyonlar arasında inme, beyin fonksiyonlarında azalma ya da kayıp, ilaçlardan veya tedavilerden kaynaklanan yan etkiler ve hastanın kaybı bulunur. Beyin kanaması ciddi bir sağlık problemidir. Mümkün olan bütün tedavi yöntemleri başarıyla uygulansa bile hasta hayatını kaybedebilir." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, beyin kanaması sonrası iyileşen hastalarda yaşanan fonksiyon kaybının kalıcı olup olmadığı anlamak için belirli bir süre geçmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu hastalarımızda fizik tedavi ve rehabilitasyon sıklıkla önerilmektedir. Doç. Dr. Ali Yılmaz, ailesinde anevrizma öyküsü olan hastalarımız hastalık belirtilerini de taşıyorlarsa mutlaka anevrizma yönünden araştırılmalıdır. Beyinde anevrizma ya da diğer adıyla baloncuk olan hastalarımız mutlaka tedavi olmalıdırlar."