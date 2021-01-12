Beyin kanaması geçiren hasta için ekipler seferber oldu
Samsun'da beyin kanaması geçiren hasta için ambulans helikopter geldi. Hasta, Ladik Devlet Hastanesi'nden Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Samsun'un Ladik ilçesinde ikamet eden 58 yaşındaki Cemal D., beyin kanaması sonucu Ladik Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan Cemal D.'nin acil olarak Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevkine karar verildi. Samsun'dan havalanan Sağlık Bakanlığı'na bağlı 112 acil servise ait ambulans helikopter Ladik ilçesine giderek Cemal D.'yi alıp Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.
Cemal D. Samsun'daki hastanede tedavi altına alındı.