Beyin iltihabına, hafıza kaybına, ödeme, yanığa, basura, kemik erimesine iyi geliyor! Adeta çare oluyor

Böğürtlenin Faydaları Nelerdir?

En bilinen özelliği ise kansızlığa iyi gelmesidir. Düzenli şekilde tüketildiği zaman kansızlık ortadan kalkmaktadır.

Özellikle kandaki kolesterol seviyesini düzenlemektedir.

İçerisinde A, E, B1, B2, B3, B6 ve C vitamini bulunmaktadır.

Vücudun nem seviyesini de desteklemektedir. Özellikle kuru ciltlerin daha çok kullanması tavsiye edilmektedir.

Yapılan araştırmalara göre böğürtlenin öksürüğe de iyi geldiği bilinmektedir.

İçerisinde bulunan vitaminler sayesinde böğürtlen diş sağlığı içinde çok faydalıdır.

Özellikle antioksidanlar sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirmektedir.

Böğürtlenin kansere karşı vücudu koruyucu etkisi bulunmaktadır.

Böğürt çayı boğazdaki, ağızdaki ve diş etlerindeki iltihapların giderilmesini sağlamaktadır. Ya da gargara olarak kullanılmaktadır.

Çok iyi idrar söktürücüdür. Bu arada ödem atmaya da çok faydalı olan bir meyvedir.

Yüksek tansiyonun düşmesinde de oldukça başarılıdır.

Mesane de olan ve oluşacak olan taşların düşmesinde de yardımcı olmaktadır.

Fazla olan adet kanamalarının azalmasını sağlamaktadır. Ayrıca günlük gelen akıntılarında azalmasını sağlamaktadır.

Böğürtleni ağrı kesici özelliği de bulunmaktadır.

Yanıkların ve basurun üzerine uygulandığı kısa sürede iyileşmesini sağlamaktadır.

Kanın pıhtılaşmasında da yardımcı olmaktadır.

Cildi sıkılaşmasını ve cildin gençleşmesini sağlamaktadır.

İçerisinde bulunan vitaminler sayesinde kemik erimesinin de önüne geçmektedir.

Ayrıca vücuttaki zararlı toksinlerin atılmasını da sağlamaktadır.

Vücudu dışardan gelecek hastalıklara karşı korumaktadır.

Sindirim sistemini destekleyen bir meyvedir.

Kalp sağlığını korumaktadır.

Kan şekerini ve insülini seviyesini düzenlemektedir.

Ayrıca beyin iltihaplarını da azaltmaktadır.

Yaşa bağlı olan hafıza kaybını da önlemektedir.

Böğürtlenin Kullanımı Nasıldır?

Özellikle şeker hastası ve kolesterol için kullananlar tek başına kullanması gerekir.

Tatlılarda, pastalarda ve meyve suyu yapımında oldukça fazla tercih edilmektedir.

Sabahları suyu sıkılıp içilebilir.

Yüksek tansiyonu düşürdüğü için düşük tansiyonu olanlar dikkatli kullanmalıdır.



