2 Malzemeyle yatağınız tertemiz! Bakın yeniden pırıl pırıl işte böyle yapan en güçlü yöntem! tüyoları öğrenin!

DETAYLI TEMİZLİK İÇİN İSE GENİŞ BİR ZAMAN AYIRIN! Yatakları temizlemek için ilk olarak, yatağın içerisinde birikebilecek toz, mayt ya da çeşitli minik haşerelerin olabileceğini unutmamak gerekiyor. Bu nedenle bir hassa dikiş yerleri olmak üzere yatağın her bir köşesini elektrikli süpürge ile temizlemek şart. Bunun için önce nevresim takımlarından kurtulmalısınız. Nevresim takımlarınızı çıkardıktan sonra, onları kirliye atarken; elektrik süpürgesi ile de yatağınızı güzelce çektirin. Ardından yatağın üzerinde oluşabilecek sararmış lekeleri temizlemek için leke temizleyici ve temiz bir bez ile yatağı silin. Yatağın hava alması ve kuruması çok önemli. Bu nedenle bu aşamada beklemelisiniz. Yatağı kuruduktan sonra ters çevirin ve aynı aşamaları gerçekleştirdikten sonra temiz nevresim takımlarınızı takarak, hak ettiğiniz mis gibi uykuyu çekin.