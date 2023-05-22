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2 Malzemeyle yatağınız tertemiz! Bakın yeniden pırıl pırıl işte böyle yapan en güçlü yöntem! tüyoları öğrenin!

2023-05-22 17:38:11
2 Malzemeyle yatağınız tertemiz! Bakın yeniden pırıl pırıl işte böyle yapan en güçlü yöntem! tüyoları öğrenin!

Herkes çarşaflarını düzenli bir şekilde yıkıyordur. Peki en son ne zaman yatağınızı temizlediniz? Üzerinde çarşaf olsa da yatağınız sandığınızdan daha çabuk kirleniyor. Her gün 5 dakikanızı ayırırsanız, yatak temizliği kabus olmaktan çıkabilir! Doğru yatak temizliği için tüyoları öğrenin! Cilt sorunlarından uyku problemlerine kadar pek çok soruna yol açabilecek olan kirli yataklardan kurtulmanın vakti geldi. Peki yatak temizliği nasıl yapılır? İşte yatak temizliğinin püf noktaları…

#1
Foto - 2 Malzemeyle yatağınız tertemiz! Bakın yeniden pırıl pırıl işte böyle yapan en güçlü yöntem! tüyoları öğrenin!

Günün büyük bir bölümünü fark etmeden düzenli olarak geçirdiğimiz nadir alanlardan biri olan yatakların insan sağlığı açısından sık sık temizlenmesi gerekiyor. Ancak pek çok aşamadan oluşan yatak temizliği pek çok kişi için kabus haline gelebiliyor. Doğru aşamalar ve birkaç püf nokta ile yatak temizliğini kabus olmaktan çıkarmak mümkün.

#2
Foto - 2 Malzemeyle yatağınız tertemiz! Bakın yeniden pırıl pırıl işte böyle yapan en güçlü yöntem! tüyoları öğrenin!

UZMANLAR UYARIYOR! Evde bulunan böcekler hijyeni tehdit ediyor. İşte farkına bile varmadan evimizde birlikte yaşadığımız böceklere dikkat! Yatak böceği anlamına gelen bu böcek insan kanı emerek yaşıyor. Sinek gibi uçmuyor ama sinekten daha sinsi yaklaşıyor.tOZ BÖCEKLER İSE; Gerçekte bu küçük toz böceklerinden milyonlarcası evlerimizde yaşıyor.Bu mini örümcekler doğru ısı ve nemin yanında insan cilt kepeklerinin bulunduğu yerlerde yaşarlar, çünkü bu kepeklerle besleniyorlar. Bu kepekler insanlardan her gün dökülüyor. Ayrıca toz böcekleri, solunum yolu rahatsızlıklarına neden olmaktadır. Bu böcekler insanların vücudu üzerinde de olumsuz etkilerde bulunmaktadır. Tahta kurusu hiç de masum olmayan böceklerin başında gelir. Çünkü bu da tıpkı sivrisinek gibi insanlarının kanından beslenir ve emdiği yerlerde noktalı kızarıklıklar belirir. Özellikle yatak odalarında tahta zeminlerde, karyola içlerinde, döşeme içlerinde, duvar kağıtlarının iç kısımlarında yaşamlarını sürdürürler. Bu böcekler geceleri ortaya çıkarak insan ve hayvan kanlarını emerek çok rahatsız edici olurlar.

#3
Foto - 2 Malzemeyle yatağınız tertemiz! Bakın yeniden pırıl pırıl işte böyle yapan en güçlü yöntem! tüyoları öğrenin!

Ter ve kir çarşaflarınızdan yatağınıza geçiyor. Yatakları temizlemek de kolay değil. Sonuçta çamaşır makinesine atamıyorsunuz.Size vereceğimiz ipuçlarını takip ederseniz yatağınız ilk aldığınız günkü gibi olacaktır. İşin püf noktası ise doğru zamanda doğru temizlik aşamasını gerçekleştirmekten geçiyor. Peki yatak temizliği nasıl yapılır? İşte yatak temizliğinin püf noktaları…

#4
Foto - 2 Malzemeyle yatağınız tertemiz! Bakın yeniden pırıl pırıl işte böyle yapan en güçlü yöntem! tüyoları öğrenin!

Malzemeler: * 2 su bardağı karbonat * 4-5 damla uçucu bitki yağı (lavanta yağı gibi) * Kavanoz * Süzgeç * Elektrikli süpürge Yapılışı: 1- Karbonat ve uçucu bitkisel yağı kavanozda karıştırın. Lavanta yağı kolayca uyumanıza neden olur. Bu nedenle lavanta yağı seçebilirsiniz. 2- Kavanozun kapağını kapatın ve sallayın. Karbonat ve yağ tamamen karışmalı. 3- Karışımı süzgeç kullanarak yatağa dökün. 4- Şimdi en zor kısmı. Beklemeye koyulun. Karbonatın yatağınıza sinmesini bekleyin. 5- Elektrikli süpürgeyle, yatağınızın üstündeki karışımı temizleyin. Artık yepyeni bir yatağınız var. Yöntem koltuklarda da işe yarıyor. Her ay yöntemi tekrarlayın. Yatağınız tertemiz kalacaktır.

#5
Foto - 2 Malzemeyle yatağınız tertemiz! Bakın yeniden pırıl pırıl işte böyle yapan en güçlü yöntem! tüyoları öğrenin!

DETAYLI TEMİZLİK İÇİN İSE GENİŞ BİR ZAMAN AYIRIN! Yatakları temizlemek için ilk olarak, yatağın içerisinde birikebilecek toz, mayt ya da çeşitli minik haşerelerin olabileceğini unutmamak gerekiyor. Bu nedenle bir hassa dikiş yerleri olmak üzere yatağın her bir köşesini elektrikli süpürge ile temizlemek şart. Bunun için önce nevresim takımlarından kurtulmalısınız. Nevresim takımlarınızı çıkardıktan sonra, onları kirliye atarken; elektrik süpürgesi ile de yatağınızı güzelce çektirin. Ardından yatağın üzerinde oluşabilecek sararmış lekeleri temizlemek için leke temizleyici ve temiz bir bez ile yatağı silin. Yatağın hava alması ve kuruması çok önemli. Bu nedenle bu aşamada beklemelisiniz. Yatağı kuruduktan sonra ters çevirin ve aynı aşamaları gerçekleştirdikten sonra temiz nevresim takımlarınızı takarak, hak ettiğiniz mis gibi uykuyu çekin.

#6
Foto - 2 Malzemeyle yatağınız tertemiz! Bakın yeniden pırıl pırıl işte böyle yapan en güçlü yöntem! tüyoları öğrenin!

PÜF NOKTALARIYLA YATAĞINIZI TEMİZ KULLANIN! Detaylı temizlik zor olsa da her gün sadece 5 dakikada uygulanabilecek olan püf noktalar ile yatağınızı kirletmeden kullanmanız mümkün. Bunun için ilk olarak gün içerisinde giydiğiniz kıyafet ile yatağa girmemeniz gerekiyor. Kıyafetler çok iyi bir taşıyıcı olacağı için yatağa toz ya da kir getirebilir. Bu nedenle gece yatmadan kıyafetlerinizi değiştirmelisiniz. Aynı zamanda yatağın hava alması pek çok sorunun önüne geçecektir. Bunun için her gün odanızı havalandırın ve kirlerden ya da tozlardan yatağınızı korumak için nevresim takımının üzerinde bir örtü kullanmayı ihmal etmeyin.

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