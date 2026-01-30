Beyin farklı modda çalışıyor: Oturun, zihniniz değişsin

Günün yorgunluğunu atmak için sadece bir koltuğa oturup dakikalar içinde zihninizin bambaşka bir boyuta geçtiğini hayal edin. Bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi duran bu vaat, Essex Üniversitesi’ndeki bilim insanları ve İngiliz mobilya üreticisi DavidHugh Ltd. tarafından tasarlanan “Aiora” isimli koltukla gerçeğe dönüşüyor.

Sıradan bir mobilyanın çok ötesinde olan bu fütüristik koltuk, “saf düzlemsel hareket mekaniği” adı verilen yeni bir prensibi kullanarak kişiye yerçekimsiz ortamda süzülüyormuş hissi veriyor. Tasarımcılar, bu koltukta oturmanın etkisini, içi tuzlu su dolu bir duyusal yoksunluk tankında asılı kalmaya benzetiyor.

2018 yılından bu yana psikologlar, bu sıra dışı düzeneğin beyin dalgaları üzerindeki etkilerini titizlikle inceliyor. Beyin Bilimi Merkezi’nden Dr. Nick Cooper’ın yürüttüğü çalışmalar, sonuçların oldukça şaşırtıcı olduğunu gösteriyor. Dr. Cooper, koltuğa oturan kişilerin beyinlerinde, yıllardır Budist meditasyonu yapan uzmanlarınkine benzer aktiviteler gözlemlediklerini belirtiyor. İşin en ilginç tarafı ise daha önce hiç meditasyon deneyimi olmayan kişilerin bile bu koltukta oturduktan sadece 5-10 dakika sonra benzer bir zihinsel duruma geçmesi. Ancak profesyonel bir meditatör gibi gevşemenin bedeli biraz yüksek; zira koltuğun fiyatı 5 bin 700 sterlinden başlıyor ve özelliklerine göre 10 bin sterline yaklaşıyor.

ZİHNİ SESSİZLEŞTİREN YERÇEKİMSİZ DENEYİM

Aiora'nın çalışma mantığı, oturma sırasında yerçekimi hissini ve sürtünmeyi en düşük seviyeye indirme ilkesine dayanıyor. Başlık, kollar, sırtlık ve oturma yeri gibi her parça kendi yatay yolu üzerinde hareket ediyor. Klasik bir sallanan koltuğun aksine, yerçekimiyle ivmelenmeyen bu sistem o kadar hassas bir yapıya sahip ki, tasarımcısı Dr. David Wickett kişinin sadece nefes alıp vermesinin bile tüm vücudu yukarı kaldırabileceğini söylüyor. Pürüzsüz rulmanlar sayesinde vücudun en doğal hareketlerini bile takip eden bu koltuk, ağırlığın tek bir noktada toplanmasını engelleyerek kişiye oturduğunu unutturup havada asılı kaldığı hissini yaşatıyor.

Araştırmacılar, bu deneyimin sadece konforla sınırlı kalmadığını, beynin çalışma biçimini ölçülebilir düzeyde değiştirdiğini tespit etti. Koltukta geçirilen süre arttıkça, beynin kontrol mekanizmalarıyla ilişkili ön bölgelerinde “yavaş dalga” aktivitesinin arttığı görüldü. Özellikle derin odaklanma gerektiren anlarda ortaya çıkan “frontal orta hat teta” dalgalarının uzman meditatörlerle benzerlik göstermesi, ekibi oldukça heyecanlandırdı. Dr. Cooper, bu durumun beynin dışarıdan gelen duyusal verileri almayı büyük oranda kesmesinden ve böylece tamamen içsel bir odaklanmaya yönelmesinden kaynaklandığını düşünüyor.

Henüz tüm süreç tam olarak aydınlatılamamış olsa da, Aiora koltuğunun karanlık ve sessiz su tanklarının sağladığı derin gevşemeyi salonun konforuna taşıdığı bir gerçek...