Beyazıt Öztürk’ten şaşırtan çıkış: “Şeyler”le sanat sahnesinde

Televizyoncu kimliğiyle tanınan sanatçı Beyazıt Öztürk, heykel ve seramik alanındaki üretimlerini İGA ART çatısı altında İGA İstanbul Havalimanı’nda sanatseverlerle buluşturdu. “Şey” adlı heykel projesiyle birlikte “Şeyler” başlıklı sergi, havalimanında unutulan eşyalar üzerinden belleğe, zamana ve yolculuk deneyimine odaklanıyor.

İGA Dış Hatlar Terminali’ndeki İGA ART Galeri’de ziyarete açılan serginin açılışına, sanatçı Beyazıt Öztürk’ün yanı sıra İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen, İGA ART Yürütme Kurulu Başkanı Gülveli Kaya ve çok sayıda davetli katıldı.

Küratörlüğünü Marcus Graf’ın üstlendiği sergi, havalimanlarının yalnızca birer geçiş noktası değil; insan hikâyelerinin, duyguların ve anıların kesiştiği alanlar olduğunu hatırlatıyor. Öztürk’ün gündelik hayatın içinden beslenen estetik yaklaşımıyla kurgulanan “Şey” heykeli, bagaj konveyörlerinden ilham alarak oluşturulmuş bir hatırlatma metaforu sunuyor. Mekân içinde kıvrılan bu hat, yolculukların unutulan detaylarına, belleğin kırılganlığına ve nesnelerin taşıdığı hikâyelere işaret ediyor.

Sanatçı Beyazıt Öztürk, “Bu benim sessiz yanımdı” diyerek başladığı konuşmasında şunları söyledi: “Yıllar boyunca televizyonlar izleyicilerle buluşma alanımız oldu ama benim hikâyem plastik sanatlarla başladı. İGA İstanbul Havalimanı gibi binlerce hikâyenin kesiştiği bir yerde bu sessizliği bozmak heyecan verici. ‘Şey’ heykelini ve ‘Şeyler’ sergisini kurgularken, bantlardan geçip gidenlerin değil, orada kalanların, unutulanların peşine düştüm. Bu hafızanın atık olmasını istemedim; onları başrole yerleştirdim.”

İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen, projenin İGA ART vizyonuyla örtüştüğünü belirterek, “Unutulan nesneler yok olmaz; sadece yer değiştirir. Beyazıt Öztürk’ün eserleri, izleyiciyi yavaşlamaya, bakmaya ve hatırlamaya davet ediyor. Sanatı hayatın merkezine taşıyan bu tür projeler, yolculukların içinde kısa bir sükûnet anı yaratıyor,” dedi.

İGA ART Yürütme Kurulu Başkanı Gülveli Kaya ise Öztürk’ün plastik sanatlara yönelmesinin önemine dikkat çekti: “Beyazıt Öztürk, ulaştığı popülerliğe rağmen heykel gibi ağır bir disipline yönelerek sanatın görünürlüğüne katkı sağlıyor. Kendi etki alanı içinde heykel sanatını sevdirmesi, bizim İGA ART olarak hedeflediğimiz şeyin de bir yansıması.”

İGA ART’ın kamusal alanda sanatı erişilebilir kılma hedefi doğrultusunda hayata geçirilen “Şeyler” sergisi, yolculuğun hem fiziksel hem de düşünsel bir deneyim olduğunu hatırlatırken, binlerce yolcunun geçiş noktası olan İstanbul Havalimanı’nda her gün yeni izler bırakmayı sürdürüyor.