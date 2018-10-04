Beyaz sirke nedir?

Beyaz sirke geçmişten günümüze birçok alanda kullanılmıştır. Beyaz sirke hem sağlık hem de ev temizliğinde önemli bir yere sahiptir. Sağlıklı bir yaşam sürmek için sirke hayatımızda önemli bir yere sahiptir. Ancak, biz genellikle üzüm sirkesi kullanıyoruz, ülkemizde yaygın olarak kullanılan beyaz sirke kullanımı, çoğu insan tarafından bilinmemektedir. İşte beyaz sirke, kullanım alanları ve beyaz sirkenin faydaları.

Beyaz sirkenin faydaları nelerdir?

Anti-diyabet etkisi

Beyaz sirke kan şekeri seviyesini korur. Buna ek olarak, sirke içindeki asetik asit kan şekerinin azaltılmasına yardımcı olur ve anti-diyabet özelliğe dayanır. Yediğiniz yiyecekler karbonhidratları şekere dönüştürme işlemini yavaşlatır.



Kolesterol seviyesini düşürür

Beyaz sirke vücudunuzdaki trigliserid seviyelerini azaltmaya yardımcı olur. Bu nedenle, beyaz sirke tüketerek, kalp krizi ve felç gibi yüksek kolesterolün neden olduğu bazı sağlık sorunlarını önleyebilirsiniz.



Kalsiyum emilimini arttırır

Kalsiyum vücudumuzun ihtiyaç duyduğu önemli besindir. Kalsiyum ihtiyacınızı karşılamak için günlük olarak süt tüketmeniz gerekebilir. Bu yüzden beyaz sirke ihtiyacın var. Sirke asetik asitin varlığı, kalsiyumun eskisinden daha fazla emilmesine yardımcı olur. Sonuç olarak, kemikleriniz beyaz sirke ile daha güçlü olacaktır.



Beyin sağlığını geliştirir

Beyaz sirkenin tüketilmesinin beyin sağlığını geliştirmede bir yarar sağladığı bilinmektedir. Sonuç olarak, bilişsel yetenekleri geliştirir ve sfingolipidler olarak adlandırılan beyin dokularının önemli yapı taşlarını üretir.



Anti-mikrobik özelliklere sahiptir

Beyaz sirke doğal bir temizlik maddesi olarak kullanıldığından anti-mikrobik özellikler de gösterir. Yemeğinize beyaz sirke eklerseniz asetik, laktik, sitrik, propionik ve tartarik asit gibi organik asitler sayesinde vücuttaki zararlı bakterileri öldürür.

Kalori yakar



Beyaz sirke, diyet için iyi bir seçenektir. Size dolgunluk hissi vererek kilo vermenize yardımcı olur. Bu, tüketilen gıda miktarını azaltacaktır. Salatanıza ekleyeceğiniz 1 yemek kaşığı beyaz sirke, kalori kalmanıza ve yağ alımını azaltmanıza yardımcı olacaktır.



Besin kaynağıdır

Beyaz sirke, vitamin B1, riboflavin ve mineral gibi yararlı besinlerle doludur. Bu nedenle, vücudunuzun işleyişini desteklemek istiyorsanız, beyaz sirke tüketmelisiniz.



Kanseri önler

Her kadın serviks kanserinden korkar. Bir çözüm olarak, beyaz sirke onu önlemenize yardımcı olabilir. Beyaz sirke içindeki asetik asit servikste bulunur ve kanserli hücreler beyaza dönüşür. Aksine, normal hücreler pembe rengi gösterecektir. Dahası, kolon, akciğer, göğüs, özofageal ve prostat kanseri dâhil olmak üzere bazı kanser türlerinin büyümesinin engellenmesinde rol oynamaktadır.

Siğilleri önler

Beyaz sirke içindeki asetik asit içeriğinin siğillerin geçmesine yardımcı olur.

Kaşıntıları ve sızıları giderir



Beyaz sirke de kaşıntı ve ağrı kesiciler olarak bilinir. Banyo suyuna beyaz sirke ekleyin, kaşıntılı cildi rahatlatacak.

Yanık ve yaralanmaları iyileştirir

Beyaz sirke antibakteriyel özelliklere sahip olduğundan yanıkların neden olduğu yaraları iyileştirmeye yardımcı olur.

Boğaz sorunlarını giderir

Beyaz sirke boğaz problemleri de dahil olmak üzere bazı sağlık sorunlarının iyileştirilmesi faydalıdır. Boğaz problemlerinizi hafifletmek için beyaz sirke ve su ile bir çay kaşığı ile gargara.

Saçlara bakım yapar

Beyaz sirke, doğal saç bakım ürünüdür. Pürüzsüz ve sağlıklı bir saç için saç kreminize ekleyin. Ayrıca kepekli beyaz sirke ile tedavi yardımcı olacaktır.

Dişleri beyazlatır

Dişleri beyazlatmak için beyaz sirke kullanabilirsiniz. Diş macununa beyaz sirke ekleyin ve dişlerinizi iyice fırçalayın. Ayrıca ağızdaki kötü kokuları da ortadan kaldırır.



Cildi güzelleştirir

Asetik asit ve alfa-hidroksi asidi gözenekleri sıkılaştırır. Nemlendirilmiş bir cilt elde etmek için, banyo suyunuza iki çorba kaşığı beyaz sirke ekleyin ve cildinizi rahatlatın. Buna ek olarak ciltteki lekeleri de giderir.

Güneş yanıklarını giderir



Beyaz sirkenin en iyi yararlarından biri, güneş yanığını hafifletmeye yardımcı olmasıdır. Cildinize sirke ve su karışımı uygulayın ve cildi güneş yanığı ile hafifletin.



Her şeyi temizler

Dezenfektan temizleme maddesi, beyaz sirke, kum, metal, fayans, cam ve kumaş gibi bazı malzemeler kirleri gidermenize yardımcı olur.

Tuvaletinizi temizler

Beyaz sirkeyi tuvaletinize boşaltıp birkaç saat veya gece boyunca bekletebilirsiniz, daha sonra iyice fırçalayın ve yıkayın. Buna ek olarak, musluk temizlemek için uygulayabilirsiniz. Evinizde temiz bir ortam elde etmek için en iyi yol beyaz sirkeden geçer.

Halıdaki lekeleri temizler

Beyaz sirke ve kabartma tozu karıştırın, bunları halınızdaki lekeyi temizlemek için kullanın. Halının yeni görünecek.