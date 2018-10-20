Beyaz Saray'dan Kaşıkçı için başsağlığı mesajı: Üzgünüz

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayı ile ilgili ABD'den yazılı açıklama yapıldı. AA'nın haberine göre; Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Cemal Kaşıkçı'nın ölümüne ilişkin, "Bay Kaşıkçı'nın öldüğünün teyit edildiğini duymaktan üzgünüz. Kaşıkçı'nın ailesine, nişanlısına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı'nın akıbetine ilişkin duyurduğu soruşturma sonuçlarının ve şüphelilere yönelik aldığı tedbirlerin ABD yönetimi tarafından kabul edildiğini belirten Sanders, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bay Kaşıkçı'nın öldüğünün teyit edildiğini duymaktan üzgünüz. Kaşıkçı'nın ailesine, nişanlısına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Bu trajik olaya yönelik uluslararası soruşturmaları yakından takip etmeyi sürdüreceğiz; zamanında, şeffaf ve hukuka uygun gerçekleşecek adaleti savunacağız."