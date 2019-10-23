Beyaz Saray'da açılışa damga vuran olay! Toplantıya Donald Trump'a dua ederek başladılar

ABD Konut-Şehirleşme Bakanı Ben Carson, Beyaz Saray'da düzenlenen kabine toplantısının açılışını dua ederek yaptı. Trump'a yakınlığı ile bilinen Konut-Şehirleşme Bakanı Ben Carson, katılımcılar masada yerlerini aldıktan sonra dua etti.

"Büyük cesaret sergileyen Trump için teşekkür ediyoruz"

Duaya, ABD'ye verilen nimetler için teşekkür ederek başlayan Carson, bu 'nimetlerin' arasına ABD Başkanı Donald Trump'ı da da ekleyerek "Tanrım sana, eleştiri karşısında büyük cesaret sergileyen Başkan Trump için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.