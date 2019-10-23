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Beyaz Saray'da açılışa damga vuran olay! Toplantıya Donald Trump'a dua ederek başladılar

Beyaz Saray'da düzenlenen kabine toplantısının açılışı, ABD Başkanı Trump'ın da dahil edildiği dua ile yapıldı.

23 Ekim 2019 Çarşamba 14:01
Beyaz Saray'da açılışa damga vuran olay! Toplantıya Donald Trump'a dua ederek başladılar

ABD Konut-Şehirleşme Bakanı Ben Carson, Beyaz Saray'da düzenlenen kabine toplantısının açılışını dua ederek yaptı. Trump'a yakınlığı ile bilinen Konut-Şehirleşme Bakanı Ben Carson, katılımcılar masada yerlerini aldıktan sonra dua etti.

"Büyük cesaret sergileyen Trump için teşekkür ediyoruz"

Duaya, ABD'ye verilen nimetler için teşekkür ederek başlayan Carson, bu 'nimetlerin' arasına ABD Başkanı Donald Trump'ı da da ekleyerek "Tanrım sana, eleştiri karşısında büyük cesaret sergileyen Başkan Trump için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 14:01
  1. ABD Konut-Şehirleşme Bakanı Ben Carson
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  5. ABD
  6. ABD Başkanı Donald Trump

YORUM YAZ

  • Safya HARMANSafya HARMAN16 sa önce
    Abd,kabine toplantısı, siyasetçiler,devlet yönetimi adı her neyseülkeyi yönetenlerher şeyden önceinançlarının gereğini yapıyor veresmi toplantılarına dua ile başlıyorlar. Açık açık aleni bir şekilde dua ederek ve Allah'ı anarak. Bu nasıl iştir.Çoğunluğu Müslüman olan bir milletin oyunu alarak milletitemsil hakkına kavuşan vekillerin ve siyasetçilerin,alenen ve açık açık ALLAH demelerive dua etmeleri devletin laik yapısı aleyhindeişlemişsuç mudur. Bunu suç kabul eden aslını inkar eden bir daha oy alabilir mi?Açıkçası Abd deki bu görüntüleri izledikten sonra ;Ülkemdeki laik sistem kavram kargaşasını halen gideremeyen,vekilolması için oy verdiğim,vekaletim icabı işini hakkıylayerine getiremeyen bir daha oy istemesin diyorum.

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