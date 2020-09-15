Beyaz Saray önünde ihanete öfke seli

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) başkenti Washington DC'de imzalanan normalleşme anlaşması sırasında protesto gösterileri gerçekleştirildi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail ve Bahreyn arasında Beyaz Saray'da imzalanan normalleşme anlaşmasına tepki olarak dışarıda kalabalık gruplar protesto gösterisi gerçekleştirdi. ABD'de yaşayan siyonizm karşıtı Yahudiler ve Filistinlilerin oluşturduğu grup, BAE ile varılan anlaşmayı protesto etti. Yahudi gruplar yolsuzluğa hayır sloganı da attı.

İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında ilişkilerin normalleşmesi için 13 Ağustos'ta ABD Başkanı Donald Trump’ın öncülüğünde anlaşmaya varılmıştı.

İhanet anlaşmasıyla Bahreyn ve BAE, 1979'da Mısır'ın ve 1994'te Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayan Arap ülkeleri arasına girdi.