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Dünya Beyaz Saray önünde ihanete öfke seli
Dünya

Beyaz Saray önünde ihanete öfke seli

ABD'nin başkenti Washington DC'de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu karşıtı gruplar, İsrail ile BAE arasında bugün imzalanan normalleşme anlaşması sırasında protesto gösterisi düzenledi.

Yeniakit Publisher
2020-09-15 22:06:00 -
Beyaz Saray önünde ihanete öfke seli

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) başkenti Washington DC'de imzalanan normalleşme anlaşması sırasında protesto gösterileri gerçekleştirildi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail ve Bahreyn arasında Beyaz Saray'da imzalanan normalleşme anlaşmasına tepki olarak dışarıda kalabalık gruplar protesto gösterisi gerçekleştirdi. ABD'de yaşayan siyonizm karşıtı Yahudiler ve Filistinlilerin oluşturduğu grup, BAE ile varılan anlaşmayı protesto etti. Yahudi gruplar yolsuzluğa hayır sloganı da attı.

İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında ilişkilerin normalleşmesi için 13 Ağustos'ta ABD Başkanı Donald Trump’ın öncülüğünde anlaşmaya varılmıştı.
İhanet anlaşmasıyla Bahreyn ve BAE, 1979'da Mısır'ın ve 1994'te Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayan Arap ülkeleri arasına girdi.

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