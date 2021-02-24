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Dünya Beyaz Saray duyurdu! Kısa süre içinde açıklanacak
Dünya

Beyaz Saray duyurdu! Kısa süre içinde açıklanacak

Beyaz Saray, Suudi Arabistanlı Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin hazırlanan raporun kısa süre içinde açıklanacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-02-24 22:23:00 -
Beyaz Saray duyurdu! Kısa süre içinde açıklanacak

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Suudi Arabistanlı Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin hazırlanan raporun kısa süre içinde açıklanacağını bildirdi.

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında, gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını cevapladı.

Ulusal İstihbarat Direktörlüğünün Kaşıkçı cinayetine ilişkin hazırlanan raporun üzerindeki gizliliği kaldırma sözü verdiğini anımsatan Psaki, "Bu raporun gizliliğinin kısa sürede kaldırılmasını ve yayımlanmasını bekliyoruz. Ancak şu anda net bir zaman yok." dedi.

Psaki, ABD Başkanı Joe Biden'ın yakın zamanda Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile telefonda görüşeceğini de belirtti.

Biden-Kral Selman görüşmesinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın yer almasının beklenmediğini kaydeden Psaki, Muhammed bin Selman'ın muhatabının ABD Savunma Bakanı olduğunun altını çizdi.

Psaki, Biden'ın amacının Suudi Arabistan ile ilişkileri yeniden ayarlamak olduğunu, Suudi yönetimine karşı da bu doğrultuda adımlar atılacağını aktardı.

"İran'ı yaptıklarından sorumlu tutacağız"

Irak'ta son dönemde yapılan saldırıların failini bulmaya yönelik incelemelerinin halen devam ettiğini söyleyen Psaki, "İran'ı, diğer ülkelerdeki uzantılarının yaptıklarından dolayı sorumlu tutacağız. Aynı zamanda cevap verme hakkımızı saklı tutuyoruz. Bu cevap ölçülü ve zamanlı olacaktır." ifadelerini kullandı.

İran ile nükleer anlaşmaya geri dönülmesi konusunun sorulması üzerine ise Psaki, "İran nükleer anlaşmanın tüm yükümlülüklerini yerine getirirse ABD de üzerine düşeni yapacaktır ve daha uzun süreli ve güçlü bir anlaşma için platformları kullanacaktır." dedi.

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