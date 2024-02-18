Beyaz şapkalı hacker, dolandırıcıları şoka soktu
Bir beyaz şapkalı hacker, sahte kimlik kullanarak telefon dolandırıcılığı yapan ekibin ofisine bağlanarak gerçek kimliklerini ifşa etti.
Özellikle Hindistan gibi geri kalmış Asya ülkelerinde telefon dolandırıcılığı üst düzey tekniklerle devam ederken, sosyal medyada yayılan son görüntüler viral oldu.
Telefon dolandırıcılığı için özel ofis tutan ekibin, kendilerini Microsoft çalışanı olarak tanıttığı bir telefon görüşmesinde, ofise bağlanan beyaz şapkalı hacker, sahte kimlik kullanan dolandırıcıların gerçek ismini ifşa etti.
Şoka giren dolandırıcıların adeta dili tutuldu.
Kendisini Jim Branning olarak tanıtan beyaz şapkalı hacker, “Dünyanın en iyi dolandırıcı avcılarından birisiyim” diyerek adeta meydan okudu.
O görüntüler sosyal medyada viral oldu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
“Beyaz şapkalı hacker” tabiri, hack yöntemlerini kamuoyunun faydası için kullanan insanlar için kullanılıyor.
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